Komşularının düğününe gittiler korona virüse yakalandılar Karantinada olan vatandaşlardan uyarı: “Sakın sakın düğünlere gitmeyin, bana bir şey olmaz demeyin oluyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Komşularının düğününe gittiler korona virüse yakalandılar Karantinada olan vatandaşlardan uyarı: “Sakın sakın düğünlere gitmeyin, bana bir şey olmaz demeyin oluyor”

İHA

Erzurum'da bir apartmanda oturan bazı vatandaşların korona virüs testinin pozitif çıkmasından dolayı apartman karantina altına alındı. Komşularının düğününe gittikten sonra korona virüse yakalandıklarını belirten vatandaşlar "Sakın sakın düğünlere gitmeyin, bana bir şey olmaz demeyin oluyor" uyarısını yaptı.

Komşularının düğününe gittiler korona virüse yakalandılar Karantinada olan vatandaşlardan uyarı: “Sakın sakın düğünlere gitmeyin, bana bir şey olmaz demeyin oluyor”

Erzurum’da bir apartmanda oturan bazı vatandaşların korona virüs testinin pozitif çıkmasından dolayı apartman karantina altına alındı. Komşularının düğününe gittikten sonra korona virüse yakalandıklarını belirten vatandaşlar “Sakın sakın düğünlere gitmeyin, bana bir şey olmaz demeyin oluyor” uyarısını yaptı.
Erzurum’un Palandöken ilçesine bağlı Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde ikamet eden Perihan ve Şeref Ünlü çifti, apartman komşularının düğününe gitti. Düğün sonrası çift, mide bulantısı, ateş, baş ağrısı şikayetleri üzerine hastaneye giderek korona virüs (Covid19) testi yaptırdı. Test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine oturdukları apartman karantina altına alındı. Ev içinde 10 kişinin yaşadığını belirten Şeref Ünlü, hepsinin korona virüs hastası olduğunu söyledi.

“Sakın düğünlere gitmeyin”
Uzun zamandır kendilerini koruduklarını ifade eden Perihan Ünlü, “Sakın sakın düğüne gitmeyin. 6 aydır kendimizi koruyoruz, dezenfektanla, hijyenle, maskeyle kendimizi koruduk. Apartmanda düğün vardı. Kalktık düğün salonuna gittik sadece ateş ölçüyorlardı başka bir şey yok. İçeriye girdik oturduk, kimseyle temasımız olmadı ama salonda 23 tane Covid vaka varmış. Düğün sonrası akraba oldukları için eve giriyorlar bulaştı bize de. Pazartesi başladı şikayetlerimiz mide bulantısı, ateş gibi. Hepimiz böyleyiz” dedi.

“Nikah yapınca da evlenebilirsiniz ama kimsenin kul hakkına girmeyin”
Düğünlere gidilmemesi gerektiğini vurgulayan Perihan Ünlü, “Bize ne deyin, insanlar evlenecekmiş, düğün yapacakmış. Bırakın ertelesinler biraz geç evlensinler. Nikah yapınca da evlenebilirsiniz ama kimsenin kul hakkına girmeyin. Biz kendimizi ne kadar koruyorsak insanlar bunu yapmıyor. Bina komple karantinada” diye konuştu.

“Kimse bana bulaşma demesin, dehşet bir hastalık”
Soysal mesafe ve maske konusunda vatandaşları uyaran Şeref Ünlü ise, “Herkesin dikkatli olmasını istiyoruz. Sosyal mesafeye, maske takımına uysunlar. Bu hastalığı çeken bilir çok zor bir hastalık. Kimse demesin bana bulaşmaz diye, oluyor. Dehşet bir hastalık. Evde 10 kişiyiz. Hepsi hasta” şeklinde konuştu.
Öte yandan, karantina altında olan binadan bazı vatandaşların rahatlıkla alışverişe çıkması ise tepki topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Civil peynir, göğermiş peynir ve kadayıf dolmasından sonra su böreği de tescillendi Erzurum Ticaret Borsası ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü daha koruma altına aldı Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral: “Tescilli ürünler listesine katılacak birçok ürünümüz daha var”
YEREL HABERLER Civil peynir, göğermiş peynir ve kadayıf dolmasından ...
Aydemir: ‘Parola net: Halka hizmet Hakk’a hizmet’ Aydemir: ‘Halka hizmetin hududu olmaz’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Parola net: Halka hizmet Hakk’a ...
Büyükşehir Peynirciler Çarşısı’nın da çehresini değiştirdi
YEREL HABERLER Büyükşehir Peynirciler Çarşısı’nın da çehresini ...
Şiddeti renklerle anlatan öğretim üyesi: Kadın hayatın rengidir, öldürülmemeli
YEREL HABERLER Şiddeti renklerle anlatan öğretim üyesi: Kadın ...
Köylülerin domuz nöbeti
YEREL HABERLER Köylülerin domuz nöbeti
Tercih dönemi başladı
YEREL HABERLER Tercih dönemi başladı
Çat’ta Covid-19 denetimi
YEREL HABERLER Çat’ta Covid-19 denetimi
Prof. Dr. Osman Demirdöğen: Yerel Kalkınmaya katkıda bulunmaya çalıştık”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Osman Demirdöğen: Yerel Kalkınmaya katkıda ...
Netflix’den sözde Ermeni soykırımı hamlesi ASİMED Başkanı Eğilmez: “Türkler hakkında kara propaganda yapan The Promise filmini Netflix’in milyonlarca abonesine ulaştırması Ermeni diasporasına açıkça hizmet etmekten başka bir şey değildir”
YEREL HABERLER Netflix’den sözde Ermeni soykırımı hamlesi ASİMED ...
Kaymakam Karaloğlu göreve başladı
YEREL HABERLER Kaymakam Karaloğlu göreve başladı
Şenkaya’da Covid denetimi
YEREL HABERLER Şenkaya’da Covid denetimi
Milletvekili Aydemir’den saha mesaisi Aydemir: ‘Hayırda yarışan Dadaşlara müteşekkiriz’ Aydemir Dadaşlarla gündemi konuştu
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir’den saha mesaisi Aydemir: ...
Erzurum’da Covid-19 denetimine tam not Polis ekipleri halka açık mekanlarda Covid-19 denetimi yaptı
YEREL HABERLER Erzurum’da Covid-19 denetimine tam not Polis ekipleri ...
Aziziye’de asfalt atağı Yeni imar yolları asfalt ile tanışıyor Başkan Orhan: “10 bin ton asfalt kaplama yapacağız”
YEREL HABERLER Aziziye’de asfalt atağı Yeni imar yolları asfalt ile ...
Palandöken Caddesi’ne Büyükşehir eli değdi
YEREL HABERLER Palandöken Caddesi’ne Büyükşehir eli değdi
‘Erzurum Su Böreği’ Erzurum Ticaret Borsası tarafından tescil ettirildi Erzurum’a özgü bir ürün daha koruma altına alındı
YEREL HABERLER ‘Erzurum Su Böreği’ Erzurum Ticaret Borsası ...
Kurbanlıkların yüzde 99'u satıldı Erzurum İl Tarım Müdürü Osman Akar: “İl dışına 30 binin üzerinde büyükbaş, 32 bine yakın da küçükbaş hayvan sevkiyatı yapıldı” “Geçen seneye göre sevk ve kesim sayımızda artışlar oldu” “Besicilerin ellerinde kalan hayvanları Et ve Süt kurumları belirli fiyatlardan satın alacak” “Kurban döneminde pandemi avantajımız oldu”
YEREL HABERLER Kurbanlıkların yüzde 99'u satıldı Erzurum İl Tarım ...
Aydemir Sosyal Koruma Kalkanı verilerini paylaştı Aydemir: ‘Dadaşlar Cumhurbaşkanımıza minnettar’
YEREL HABERLER Aydemir Sosyal Koruma Kalkanı verilerini ...
Adnan Demir, veda mesajı yayınladı “Bölgeye hizmet etmekten mutluluk duydum”
YEREL HABERLER Adnan Demir, veda mesajı yayınladı “Bölgeye hizmet ...
Erzurum’da uçurumdan yuvarlanan kamyon parçalara ayrıldı
YEREL HABERLER Erzurum’da uçurumdan yuvarlanan kamyon parçalara ...
B.B. Erzurumspor’dan Pote'ye teşekkür
YEREL HABERLER B.B. Erzurumspor’dan Pote'ye teşekkür
Aziziye’de yatırım yağmuru Başkan Orhan: “Aziziye’de yüzyılın yatırımları yapılacak”
YEREL HABERLER Aziziye’de yatırım yağmuru Başkan Orhan: “Aziziye’de ...
Sobada çay keyfi yapmak isterken yandı
YEREL HABERLER Sobada çay keyfi yapmak isterken yandı
Sobada çay yapmak istedi, az daha canından oluyordu Benzinle sobayı yakmaya çalışırken kendini yaktı
YEREL HABERLER Sobada çay yapmak istedi, az daha canından ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X