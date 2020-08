Aydemir: ‘Parola net: Halka hizmet Hakk’a hizmet’ Aydemir: ‘Halka hizmetin hududu olmaz’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Huzurun pahası yok; temini için

AK Parti kadroları amade durumdalar. Parola net: Halka hizmet Hakk’a hizmet.’ dedi.

Aydemir’den Çat ve Palandöken Gündemi

AK Parti Milletvekili Aydemir yaz dönemi çalışmalarını Çat ve Palandöken ilçelerinde sürdürdü.

Palandöken ilçesinde Başkan Muhammet Sunar’ı ziyaret eden Milletvekili Aydemir, covid19’la mücadele ve yaz dönemi belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı. Milletvekili Aydemir ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, ‘ Hizmetlere dönük halkın memnuniyeti her noktada bize yansıyor. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. İlkemiz belli: “Hizmetin hududu olmaz” ‘ ifadelerine yer verdi.

Aydemir Ak Belediyeciliği Paylaştı

Palandöken Belediyesinin, AK Partinin tüm belediyelerinde olduğu gibi, AK Belediyecilik modeli içinde, korona virüsle mücadele kapsamında örnek hizmetler verdiği, bunun AK Belediyecilik için gurur verici olarak nitelendirdiklerini belirten Milletvekili Aydemir, ‘AK Belediyelerin hizmet ufkunu; toplumsal vicdan, sosyal hak oluşturuyor. Bu eksende Belediyelerimiz iftihar veren yatırım ve hizmetlere damga vuruyor. Halkın duasına mazhar olan Yerel yönetimlerimiz ‘2023 Büyük ve Güçlü Türkiye’ vizyonunun baş mimarları arasındadır. ‘ yorumunu yaptı.

Aydemir’den Çat İstişaresi

Çat Belediye Başkanı A. Melik Yaşar ile birlikte Çat Kadın Dinlenme Evi’ni ziyaret eden Milletvekili Aydemir, AK Parti’nin kadın sorunlarına yaklaşımı, kadına şiddeti önleyen yasaların hayata geçirilmesi, kadın istihdamına verilen önem, kadın haklarına AK Bakış’ı paylaşarak, ‘AK Dava hak davası ufkundadır. Kadın hakkı ana hakkıdır ve azizdir. Biz insanı eşrefi mahlukat olarak gören bir anlayışın temsilcileriyiz. Görevimiz insan hakkını, kadın hakkını korumak ve yaşam kalitesini artırmaktır. ‘ dedi.

Aydemir’in Değerlendirmesi

Çat Kadın Dinlenme Evi ziyareti sonrasında değerlendirmede bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Kadına bakış açımız sözleşmelerle sınırlı değil. “Baş tacımız” tarifini onlar için yapıyoruz ve her vesile hak ettiklerini temin gayretinde oluyoruz. Çat Kadın dinlenme evi buna son örnek. Belediye Başkanımız Melik Yaşar ile ziyaret ettik. Her şey muhteşemdi. Teşekkürler. ‘ kaydını düştü.

Aydemir Esnafla Gündemi Ele Aldı

Milletvekili Aydemir yaz sezonu günlük çalışma programı çerçevesinde Palandöken ve Menderes Caddesi esnafıyla buluştu. Esnaf ile ekonomi gündemini paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Ülkemizin zirvelere yürüyüşü şeamet tellallarını kudurtuyor. Milletimiz irfanıyla, izanıyla olanı biteni görüyor ve zihin haritasına not düşüyor. Tıpkı, bazı çevrelerin ülke ekonomisini IMF’ye teslim görüşmelerini kayda geçtiği gibi. Bu çevrelerin Kudurganlıkları “Dünya çapında bu kadar kötü bir ekonomik konjonktürde, OECD raporuna göre, Türkiye, mevsimsellikten arındırılmış olarak ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 4,4 ile G20 ülkeleri içinde en fazla ekonomik büyüme elde eden ülke oldu” tespitidir. ‘ dedi.

‘Erzurumlu Ak belediyecilikten memnun’

Kent esnafının Büyükşehir Belediyesi başta olarak yerel hizmetlerden memnun olduğu, bu hizmetlere yönelik övgüleri duymanın AK Belediyeciliğin bir zirve hizmet anlayışını ifade ettiği odağında iftihar vesilesi bulunduğunu aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Bizde sorunlarla yüzleşmek ve çözmek esastır. AK Belediyeciliğimizin yüksek niteliğinin sırrı ‘Yerel Yönetimde Çözüm Siyaseti’ yaklaşımıdır. ‘Halkımızın yerel yönetimlerimize yüksek teveccühünün nedeni budur. ‘ diye konuştu.

