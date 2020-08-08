ETÜ Teknoloji Takımı Varda SkyTeam finalde

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Teknofest 2020 kapsamında ROKETSAN tarafından organize edilen Roket Yarışmasında; ETÜ Uzay ve Havacılık Takımı Varda SkyTeam finalde yer aldı.

Varda SkyTeam, 113 Eylül tarihleri arası Aksaray Tuz Gölü’nde Roketsan’ın deneme alanında düzenlenecek olan yarışmada iki farklı kategoride tüm raporlama sürecinde aldıkları puanlarla Yüksek İrtifa (6000 metre) Kategorisinde Türkiye 1. si, Orta İrtifa (3000 metre) Kategorisinde ise Türkiye 2. si olarak finale kaldı.

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