Tekman’da iki aile arasında kavga: 4 yaralı

Erzurum’un Tekman ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekman ilçesine bağlı Kayaboğazı mahallesinde iki aile arasında eski bir husumetten dolayı kavga çıktı.

İddiaya göre, F.K. anayolda seyir halinde iken biranda yolunu kesen bir kaç kişi sopa ile darp edildi. Olayın ardından kendi ailesine bilgi vere F.K isimli şahsın ailesi ile Karataş ailesiyle arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olaya Jandarma ekipleri müdahale etti. Kavgada yaralanan 4 kişi Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Erzurum’a sevk edildi. Jandarma köyde güvenlik tedbiri alırken, soruşturma başlatıldı.

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