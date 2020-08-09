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Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Altay: “Payguru mağdurlarının sesine kulak verin”

İHA

Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Altay: “Payguru mağdurlarının sesine kulak verin”

Tüketicilerin korona virüs kapsamında işlemlerini internet üzerinden yapmaya çalışmasını fırsat bilen dolandırıcıların vatandaşları tuzağa düşürmek için her imkanı denediğini belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketiciler Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, ‘‘Bunlardan birisi de GSM operatörlerinden faturalara yansıtılan ücretlerdir" dedi.
Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketiciler Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, “Tüketiciler, Telefon numarası öğrenme, mobil ödeme, kredi notu bilgilendirme, EBA TV'yi açma gibi internet üzerinden pek çok işlem yapmak isterken PAYGURU adında ki bir internet sitesine istem dışı abone oluyorlar. Aldığımız şikayetlerde 68 liradan 1000 liraya kadar ücret GSM operatörleri kullanıcılarının faturalarına "abonelik ücreti" olarak yansıtılıyor. Tüketiciler Payguru adında ki internet sitesinin müşteri hizmetlerini arayarak aboneliğini iptal ettiriyor. Ancak GSM operatörleri "faturaya yansıtılan ücretin iade edilemeyeceğini" belirtiyor. Son günlerde aldığımız en fazla şikayet ise vatandaşların LGS sonucunu öğrenmek için resmi sayfaya giriş yapmak isterken Payguru internet sayfasının tuzağına düşerek abone olunduğu gerekçesiyle faturaya 68 lira ücret yansıtılmasıdır. Vatandaş, öğrencinin LGS sonucunu öğrenmek için resmi bir sayfaya girdiğini sanıyor. Payguru firmasının internet sayfasına her şey normalmiş gibi şifre geliyor. Şifre giriliyor ve LGS sonucu beklenirken; ekranda "Payguru firmasına 68 TL karşılığında üye oldunuz" şeklinde yazı çıkıyor. Payguru müşteri hizmetleri üyeliği anında iptal ediyor. Ancak GSM operatörleri ücret iadesi yapmıyor. Bizi arayan vatandaşların tamamı Payguru ile GSM operatörlerinin ortak çalıştıklarını iddia ediyorlar. GSM operatörleri bu soruna önlem almalıdır. Tüketicilerin bir mesaja yanlışlıkla "evet" yazması sonucu, bilinmeyen bir linke tıklanması sonucu veya herhangi bir sayfaya girmek istenirken ücret kesilmesi kabul edilemez durumdur. Bu sorun GSM operatörlerinin açığıdır ve tüketiciler bu kadar basit tuzağa düşürülmemelidir. Tüketiciler Payguru tarafından kesilen ücretin iadesini, Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat ederek geri alabilir. Dilekçe de faturaya yansıtılan ücretin herhangi bir firma veya internet sayfasından değil GSM operatöründen talep edilmesi gerekiyor” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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