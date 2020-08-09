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BB Erzurumspor, Hamroun’la yeniden anlaştı

İHA

BB Erzurumspor, bu sezon sözleşmesi sona eren Jugurtha Hamroun'la yeniden anlaştı.

BB Erzurumspor, Hamroun’la yeniden anlaştı

BB Erzurumspor, bu sezon sözleşmesi sona eren Jugurtha Hamroun’la yeniden anlaştı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarına iç transferle devam ediyor. Mavbeyazlılar bu sezon sözleşmesi biten Hamroun ile yeniden anlaşma sağlandığını açıkladı. Erzurum ekibinden konulya ilgili "BB Erzurumspor’umuzda iç transferde bu sezon sözleşmesi sona eren Jugurtha Hamroun’la yeniden anlaştık ve yola devam ediyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" denildi.

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