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Aşkale’de maske ve sosyal mesafe denetimi

İHA

Covid19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının 81 İl'e gönderdiği genelge doğrultusunda Aşkale ilçesinde maske, sosyal mesafe temizlik kontrolleri yapıldı.

Aşkale’de maske ve sosyal mesafe denetimi

Covid19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının 81 İl'e gönderdiği genelge doğrultusunda Aşkale ilçesinde maske, sosyal mesafe temizlik kontrolleri yapıldı.
Kontrollerde İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış'ın yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı, Sağlık grup Başkanı ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı katılım sağladı.
İlçe genelinde yapılan denetimlerde Kaymakam Karaloğlu ve Belediye Başkanı Yaptırmış esnaf ve vatandaşları Covid19'a karşı alınan tedbirler konusunda uyararak bilgiler verdiler.
Uygulamalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken vatandaşların konuya duyarlı olmaları sevindirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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