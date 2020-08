Erzurum esnafı denetimlerden tam not aldı Vali Memiş: “Tüm esnafın maske ve sosyal mesafe kuralına uyduğunu gözlemledik” “Özel okullar kesin açılacak diye bir şey söyleyemem”

Yeni normalleşme ile birlikte artan korona virüs sayısına karşı tüm yurtta başlatılan denetimler Erzurum Valisi Okay Memiş ve protokol üyelerinin katılmasıyla gerçekleştirildi.

Geniş kapsamlı yapılan denetimde Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve kurum müdürleri sahaya indi. Toplu taşımadan alışveriş merkezlerine, semt pazarından kafelere kadar her yerde vatandaşlar ve esnaf maske mesafe ve temizlik konusunda uyarıldı.

Öte yandan, Vali Memiş denetim için girdiği bir kahvehanede vatandaşlarla beraber Müslüm Gürses dinledi. Vali Memiş’in samimi görüntüleri vatandaşları gülümsetti.

Habersiz denetimlerde esnafın kurallara uyduğunu belirten Erzurum Valisi Okay Memiş, “Biz Nisan ayından itibaren maske takması zorunlu olan illerden biriyiz. Pandemi sürecini sağlık ekiplerimizi bunaltmadan ve sağlık sistemini koruyarak bu güne kadar geldik. Bugün kentimizde habersiz denetimler yaptık. Gerçekten tüm esnafın maske ve sosyal mesafe kuralına uyduğunu gözlemledik. Toplu taşıma araçlarını da kontrol ettik. Dolmuşlarda ki hemen hemen herkes maskesini takıyor. Bunlarla beraber yer yer vaka artışları da yaşıyoruz. Düğün salonları ve diğer toplu organizasyonlarda daha dikkatli olmamız gerekiyor. Vaka sayılarını Türkiye genelinde Sağlık Bakanımız açıklıyor. Virüs vali, siyasetçi dinlemiyor. Dikkat etmeyen herkese bulaşıyor” dedi.

Özel okulların açılıp açılmayacağını değerlendireceklerini kaydeden Vali Memiş, “Özel okulların açılma istekleri var. Biz valilik olarak Cuma gününe kadar değerlendireceğiz. Özel okullar kesin açılacak diye bir şey söyleyemem. Pandemiye göre hareket edeceğiz. Teneffüsü var, yemeği var, servisi var. Bir öğrenciye virüs bulaşması demek tüm okula yayılması demektir. Okuldan da evlere taşınması demek oluyor” açıklamalarında bulundu.

