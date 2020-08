Pandemi sonrası kozmetik sektörü eskisi gibi olmayacak

Pandemi sonrası kozmetik sektörünün de eskisi gibi olmayacağı belirtildi.

İpacei Kozmetik Grup Yönetim Kurulu Başkanı İpek Taşoğlu, pandemi süresince kozmetik sektöründe yer alan değişiklikler ve sonrasında olabilecek değişikliklerden bahsetti. İpek Taşoğlu, “Korona virüs salgını ile birlikte kozmetik sektöründe birçok değişiklik meydana geldi. Pandemi ile birlikte kadınların artık güzellik ürünleri seçimlerini kendilerinin belirlediği İpacei markası olarak özellikle Almanya’da çok hızlı büyüyen ve etkili ürünleri olan bir kozmetik firmasıyız. Ürün yelpazemizde en çok dikkat çeken ürünlerimizse, vegan kirpik ve kaş uzatıcı serumlarımız, 24 ayar saf gerçek altından üretilen hem de yenilebilen altın ve gümüş yapraklar, hem de tüm ciltlerde kullanılan özel altın maskesi, altın içeren Face lifting yağı, kırışıklıklara karşı hyalüronik ile kolajen serumları, ipek proteinlerinden elde edilmiş yüz bakım ürünlerimiz inanılmaz derecede evde kalan kadınların mercekleri altında diyebiliriz. Diğer tarafta saç ve tırnak bakımında ise, saç uzatıcı toniğimiz, Argan saç süt bombası uygulayan müşterilerimizin saçları çok kısa sürede gözle görülür şekilde canlanmaya başlaması bizi inanılmaz mutlu etmekte. Özellikle evde kalan, nefes alamayan kadın müşterilerimiz bu ürünlerimizden çok mutlular. Aynı şekilde aşınmış, hava alamayan, ince tırnaklar ise elmas tozu içeren tırnak uzatıcı ürünlerimiz kısa sürede etkisini göstermekte. Karantinada özellikle kadınlarımız kendilerini bakıma adadılar. Kaç ay boyunca dışarı çıkmayan müşterilerimiz özellikle bakımlarından kendilerini geri almadılar, evde bakım yapmak isteyen birçok müşteri bulunmakta. Cilt tahrişleri için çeşitli yöntemler bulunur. Bu yöntemler arasında doğru vitaminleri almak, sağlıklı beslenmek, yüksek mineraller içeren su içmek ve cilde uygun olan kremlerin kullanılmasıdır. Tahriş olan yeri yıkamak, dezenfekte etmek, doktor veya eczaneden doğal bir merhem veya medikal krem alıp sürmek, buz torbası kullanmak, enfekte olan bir ciltte birkaç gün içerisinde düzelme olmaz ise uzmana gitmek gerekir. Kaş ve kirpik bakımı için bir kirpik serumu kullanılabilir. Örnek Ipacei kirpik ve kaş serumu 7 senedir dünyanın her yerindeki kadınları içerdiği besinler ve etki gösteren içerikleri ile mutlu etmektedir, kaş ve kirpiklerin daha güçlü görünmesini ve 3 haftadan itibaren gözle görülür şekilde yaklaşık iki kat uzamasını ve gürleşmesini sağlar. Doğal güzelliğini ortaya çıkarmak isteyen herkes için çok güzel ve kolay bir yöntemdir. İnsanların güveni özellikle etki gösteren ürünlerde kime güvenip güvenemeyeceği konusu çok hassas olduğu ve sahte ürünlerin piyasada maalesef çok yaygın olduğu için, kozmetik ürünü almadan tavsiye, her zaman ürünlerinin içeriklerini kontrol etmelerini, öncesi ve sonrası fotoğraflarına, fotoğrafların gerçekliliğine, ürünlerin imalat yerine, firmanın adres, kuruluş tarihine ve geçmişine bakılmasını önermektedir” dedi.

İpek Taşoğlu, ayrıca kozmetik eğitimleri veren ve girişimcilere kendi işyerlerini kurmak isteyenlere destek olan, Almanya’da uzun yıllardır çoğu yerde randevulu ve hijyen kurallarına uygun maske takarak kozmetik işlemleri yapan bir kadın girişimci olduğunu söylerken, “Ayrıca artık hem Avrupa hem de ülkemizdeki kuaför ve güzellik salonlarına artık randevu alarak gidilebilecek. Güzellik salonlarına giren müşteriler ve çalışanlar bakteri ve virüslerden korunmanın yolları ile maske ile birlikte işine devam edecek. İş yerinde müşterilerin ve çalışanların arasında sosyal mesafe bulunmalı, işini yaparken maskeler eksik olmamalıdır. Bu tür mekanlarda kalabalığa müsaade edilmemelidir. Bundan ötürü işyerindeki koltuk sayısından fazla müşteri alınmamalıdır. İşyerinde su ve sabun bulundurulmalı, tek kullanımlık kağıt havlular yer almalıdır. Müşterilere su hariç yiyecek ve içecek servisi yapılmamalıdır. Kasaya gelen müşteriler sosyal mesafeyi koruyarak sırada beklemelidir. İşlemlerde tek kullanımlık eldiven tercih edilmeli, eldivenler takılmadan elleri dezenfektan ile dezenfekte edip, ardından eldivenin takılıp ve eldiven üstününde dezenfekte edilmelidir ve işlem sonrasında çöpe atılmalı. Müşterinin ellerini de dezenfekte etmelidirler ve kullandığı her alan müşteri gittikten sonra temizlenmelidir” diye konuştu.

İpek Taşoğlu, son olarak, “Ülkemizde de etkili olan salgın ile birlikte son günlerde yeni yasaklar daha getirildi. Yeni yasaklara göre artık müşteri yanında arkadaşını veya farklı bir kişiyi getiremeyecek. Müşteri ile çalışan tokalaşmayacak ve uzaktan selamlaşacak. Çalışanlar telefonlarını başka bir odada bırakıp her gün yeni ve temiz bir giysi veya üstüne iş elbisesi ve temiz bir önlük giyecek. Bir müşteri çıktıktan sonra aynı yere bir diğer müşteri oturmadan önce 20 dakika kadar temizlik yapılacak. Çalışanlar 4 metrekarede 1 müşteri alabilecek. Salgın ile birlikte müşteriler artık daha az nakit kullanmayı tercih edecek. Güzellik salonlarında kasaya giden müşteriler kart ile temassız ödemeye ağırlık verecek” şeklinde konuştu.

