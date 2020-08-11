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Ömer Erdoğan: "Aldığımız ve almak üzere olduğumuz futbolcular var” Teknik Direktör Ömer Erdoğan: “Ben olarak hareket etmeyeceğiz biz olacağız” “Erzurum’da Avrupa’yı aratmayacak sahalar ve imkanlar mevcut”

İHA

Hatayspor'un yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan, "Aldığımız ve almak üzere olduğumuz futbolcular var" dedi.

Ömer Erdoğan: "Aldığımız ve almak üzere olduğumuz futbolcular var” Teknik Direktör Ömer Erdoğan: “Ben olarak hareket etmeyeceğiz biz olacağız” “Erzurum’da Avrupa’yı aratmayacak sahalar ve imkanlar mevcut”

Hatayspor’un yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan, "Aldığımız ve almak üzere olduğumuz futbolcular var" dedi.
Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde çalışmalarını sürdüren Hatayspor, teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan’ı getirdi. Tecrübeli hoca ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, imza töreni sonrası basın açıklaması yaptı.

“Bu başarıda ben olarak hareket etmeyeceğiz biz olacağız”
Mücadele ederek Hatayspor’un ligde kalıcı olmasını sağlayacaklarını belirten Teknik Direktör Ömer Erdoğan, "Yarım asırlık bir tarihe sahip olan ve ilk kez mücadele edeceği Süper Lig’de beni Hatayspor’a layık gören önce Onursal Başkanımız Lütfü Savaş’a ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi özellikle son 5 yılda elde edilen şampiyonlukların tesadüf olmadığını, doğru yönetimin ve doğru planlamanın bir başarısı olduğunu düşünüyorum. Sonunda da haklı olarak Hatayspor, Süper Lig’e şampiyon olarak çıkmıştır. Biz de burada bu başarıların devamını getirmek için canla başla mücadele edeceğiz. Bu başarıda ben olarak hareket etmeyeceğiz biz olacağız. Malzemecisinden teknik ekibine hep beraber hareket edeceğiz. Daha önceki futbolcu kardeşlerimiz nasıl alın teri ile mücadele edip başarılı oldularsa bizlerde mücadelemizi verip Hatayspor’u öncelikle ligde kalıcı olmasını sağlayacağız. Sonraki sürede de çıkabildiğimiz yere kadar iyi yerlere çıkmayı hedefliyoruz. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

“Avrupa’yı aratmayacak sahalar ve imkanlar mevcut”
Erzurum’daki tesislerin Avrupa’yı aratmadığını söyleyen Erdoğan, “Erzurum özellikle son yıllarda yatırımlarıyla futbol merkezi ve kamp merkezlerini çok başarılı bir şekilde kurdu. Takımlar tarafından da çok tercih edilir bir hal aldı. Ben buraya ilk defa kampa geliyorum. Saha, otel ve hava olarak çok elverişli bir ortamı var. 1 haftadır burada antrenman yapıyoruz. Benim futbolculuk yıllarımda büyük kulüpler hep Avrupa taraflarında kamp yapmayı tercih ediyordu. Erzurum’da ise Avrupa’yı aratmayacak sahalar ve imkanlar mevcut. Burası varken neden paramız yurt dışına çıksın. Diğer illerimizde bu şekilde tesisler yaparsa ülkemize ekonomik anlamda katkı sağlarız” diye konuştu.

“Mücadele eden, dengeli ve savaşçı bir takım oluşturacağız”
Dengeli ve savaşan bir takım kuracaklarını da kaydeden Erdoğan, “Transfer yapmaya çalışıyoruz, antrenmanlarımız dışında sürekli futbolcu izliyoruz. Oyuncuların yetenekleriyle beraber karakterlerini de araştırıyoruz. Benim için futbolculardaki en önemli özellik karakterdir. Buruda ikili ilişkilerle, yurt dışında olanların takım arkadaşlarına veya takım hocalarına ulaşıp takımımıza kazandırmak istediğimiz oyuncular hakkında bilgi topluyoruz. Aldığımız ve almak üzere olduğumuz futbolcular var. Kolay bir süreç değil. İyi oyuncuları maddi anlamda getirmek mümkün olmuyor. Diğer oyuncular da uzun süre oynamamış veya kariyerinin sonuna yaklaşmış oyuncular. Ama biz dinamik, mücadele eden, dengeli ve savaşçı bir takım oluşturacağız. Takımımız kaybetse bile güzel futboluyla taraftarı etkileyecek ve alkış toplayacak. Pandemi nedeniyle lig geç bitti futbolcularımız uzun süre tatil yapamadı. Ama biz takımımızla hazırlıklarımızı ona göre yapacağız ve lige hazır bir takım olarak başlayacağız. 4050 maç oynayacağımızı düşünerek geniş bir kadro kurmayı hedefliyoruz” açıklamalarında bulundu.

“Takımına sahip çıkan ateşli bir taraftar grupları var”
Hatay’a hayran kaldığını vurgulayan Teknik Direktör Erdoğan, “Hatay kültürel anlamda çok değerli bir ilimiz. Daha önce geldiğimde gezme fırsatım oldu. Hatay’a gezdikten sonra hayran kaldım. Takımına sahip çıkan ateşli bir taraftar grupları var. Bu başarıda ben olarak hareket etmeyeceğiz biz olacağız. Malzemecisinden teknik ekibine hep beraber hareket edeceğiz. Sürekli kendimizi geliştirerek ilerleyeceğiz. Gökhan Zan dahil teknik ekibim çok iyi, bunun için kendimi şanslı hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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