BB Erzurumspor Arturo Mina’yı kadrosuna kattı

BB Erzurumspor, Malatyasporlu stoper 30 yaşındaki Arturo Mina’yı transfer etti. Mina, bugün İstanbul'da 2 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.
Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, 1990 doğumlu Ekvadorlu oyuncu Arturo Mina ile kadrosunu güçlendirdi.
Transferin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Hüseyin Üneş, "20202021 sezonunda Süper Lig’de mücadele edecek takımımız için yaptığımız ilk dış transfer Arturo Mina oldu. Camiamıza hayırlı olsun. Görüşme halinde olduğumuz diğer oyuncularla ilgili sözleşmelerimizi imzaladığımız an büyük Erzurumspor taraftarımıza duyuracağız" dedi.
Mina, hafta sonunda yeni takımının kampına katılacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.