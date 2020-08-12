BB Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor Gabriel Obertan ile yeniden anlaşmaya varıldı

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Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 20202021 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.

Bir yıllık aranın ardından tekrar Süper Lig'e yükselen mavibeyazlı ekipte futbolcular, antrenman öncesi Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde toplandı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Yaklaşık 2 saat süren antrenmanda kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapıldı.

“BB. Erzurumspor, Obertan ile yeniden anlaştı”

Öte yandan ise BB Erzurumspor'un geçtiğimiz sezon formasını giyen ve mavibeyazlı kulübün küme düşmesiyle birlikte sözleşmesi gereği serbest kalan Fransız futbolcu Gabriel Obertan ile yeniden anlaşmaya varıldı. Tecrübeli futbolcu 1 sene daha mavi beyazlı formayı giyecek.

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