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İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN / ERZURUM (DHA) - Süper Lig´in yeni takımı Hatayspor, yeni sezona Erzurum´da hazırlanıyor.

Yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan ile çalışmalarını sürdüren bordo beyazlılar, günün ikinci çalışmasına ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla son buldu.

HATAYSPOR 3 EYLÜL´E KADAR ERZURUM´DA

Süper Lig´in yeni takımı Hatayspor, 3 Eylül´e kadar Erzurum´da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi´nde çalışmalarını sürdürecek.

Hatayspor, Erzurum´da sürdürdüğü yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylarDHA-Spor Türkiye-Erzurum İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN

2020-08-12 19:39:34



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