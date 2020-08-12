İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN / ERZURUM (DHA) - Süper Lig´in yeni takımı Hatayspor, yeni sezona Erzurum´da hazırlanıyor.
Yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan ile çalışmalarını sürdüren bordo beyazlılar, günün ikinci çalışmasına ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla son buldu.
HATAYSPOR 3 EYLÜL´E KADAR ERZURUM´DA
Süper Lig´in yeni takımı Hatayspor, 3 Eylül´e kadar Erzurum´da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi´nde çalışmalarını sürdürecek.
Hatayspor, Erzurum´da sürdürdüğü yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan detaylarDHA-Spor Türkiye-Erzurum İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN
2020-08-12 19:39:34
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