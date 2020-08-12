Çaykur Rizespor´da tempo artıyor

İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN / ERZURUM (DHA) - Çaykur Rizespor, yeni sezon öncesi Erzurum´da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi´nde hazırlıklarını sürdürüyor.
Hırvat teknik adam Stjepan Tomas yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Kuvvet çalışması yapan Karadeniz temsilcisi, yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
RİZE 25 EYLÜL´E KADAR ERZURUM´DA
Yeşil mavili takım yeni sezon hazırlıkları için 10 Ağustos´ta geldiği Erzurum´da 25 Ağustos´a kadar kamp yapacak.
SKODA VE BOLDRIN KAMPA YARIN KATILIYOR
Rizespor´un iki önemli ismi Milan Skoda ve Fernando Boldrin de kampa yarın katılacak. İki ismin de katılmasıyla Karadeniz ekibi hazırlıklarına tam kadro devam edecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan detaylarDHA-Spor Türkiye-Erzurum İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN
2020-08-12 19:41:11
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