(ÖZEL) Hatayspor kaptanı Mesut Çaytemel: Hatayspor'u Süper Lig'de en iyi şekilde temsil edeceğiz



"İnşallah taraftarımızı çok mutlu ederiz"

"Yabancı oyuncu kısıtlaması çözüm olmaz"

"Taraftarımız 53 yıldır bunu bekliyordu"

"Şampiyonluk kolay olmadı"

"Süper Lig benim için de bir ilk"

"Taraftarımız da biz de Süper Lig için çok heyecanlıyız"İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN / ERZURUM, (DHA) Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor'un kaptanı Mesut Çaytemel, geçen sezon yaşadıkları şampiyonluk ve yeni sezonda Süper Lig'deki hedefler hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLUK KOLAY OLMADI"

TFF 1'inci Lig'de yaşadıkları şampiyonluğun kolay olmadığını belirten Çaytemel, "Bizim için kolay olmadı. İki sezondur Süper Lig'e çıkmak için uğraşıyoruz. Bu sezon bunu başardık. Bunda emeği geçen hocalarıma, futbolcu kardeşlerime, yönetim kurulumuza, onursal başkanımız Lütfü Savaş'a ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Hepsinin emeği var" dedi.

"TARAFTARIMIZ 53 YILDIR BUNU BEKLİYORDU"

Gelecek sezon Süper Lig'de oynamanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren tecrübeli oyuncu, "Taraftarımızın yeni sezon öncesi heyecanı normal. İlk kez takımlarını Süper Lig'de izleyecekler. 53 yıldır bunu bekliyorlar. Taraftarımız da biz de çok heyecanlıyız, inşallah bu yıl Süper Lig'de güzel bir sezon geçiririz" diye konuştu.

"BENİM İÇİN BİR İLK"

Süper Lig'de ilk kez forma giyeceğine vurgu yapan takım kaptanı, "Benim için de bir ilk. Daha önce Süper Lig'de oynama şansı bulamamıştım. Bu kadar emek verdiğim bir kulüple bunu yaşamak çok önemli. Kadro tercihi her zamanki gibi hocanın olacak. Bizim tek yapmamız gereken bu takıma katkı sağlayabilmek" şeklinde konuştu.

"YABANCI OYUNCU KISITLAMASI ÇÖZÜM OLMAZ"

Yabancı oyuncu kuralıyla ilgili olarak da Çaytemel, "Kısıtlamalara güvenmiyorum. Bir şeyi kısıtlamak doğru değil. Yabancı oyuncu kuralının kısıtlamasının bir çözüm olacağını düşünmüyorum. Futbol rekabettir. Kim gelirse gelsin rekabete girmek gerekir" açıklamasında bulundu.

"YENİ SEZON SIKIŞIK BİR PROGRAM VAR"

Gelecek sezon yoğun bir maç temposuna gireceklerini söyleyen Çaytemel, "Çok yoğun bir sezon bizi bekliyor. Ligde 40 maç oynayacağız. Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde oynayacak takımlar var. Sıkışık bir program olacak. Geniş bir kadro kurmak önemli. Oyuncular kendisini hazır tutmalı" dedi.

"İNŞALLAH TARAFTARIMIZI ÇOK MUTLU EDERİZ"

Çaytemel ayrıca yeni sezon öncesi Hatayspor'a da şu mesajı verdi:

"Bugüne kadar olduğu gibi Hatayspor'u Süper Lig'den iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. İnşallah onları çok mutlu ederiz."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mesur Çaytemel'in açıklamaları

-Antrenmandan detaylarDHA-Spor Türkiye-Erzurum İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN

2020-08-13 10:45:29



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