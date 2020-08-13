Yiğider ve Taşçı AK Parti’ye katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yiğider ve Taşçı AK Parti’ye katıldı

İHA

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla parti genel merkezinde gerçekleştirildi.

Yiğider ve Taşçı AK Parti’ye katıldı

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla parti genel merkezinde gerçekleştirildi.
Toplantı sonrasında 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Yerel Yönetimler Seçimi’nde Büyük Birlik Partisi’nden Oltu Belediye Başkanlığını kazanan Necmettin Taşçı ile Tortum Belediye Başkanlığını kazanan Muammer Yiğider AK Parti’ye katıldı. Partisine katılan Taşçı ve Yiğider’i kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başarı dileklerini iletti.
İl Başkanları Toplantısı sonrasında gerçekleştirilen törende AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Selami Altınok ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de hazır bulundu.
Tören sonrasında bir durum değerlendirmesi yapan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Partimiz millete hizmet amacıyla kurulmuş ve iktidarda bulunduğu süreçte hayalleri aşan yatırımlarla bu amaç doğrultusunda laf değil icraat üretmiştir. AK Parti’nin kapıları amacı hizmet olan ve milletine efendilik değil hizmetçilik yapan herkese sonuna kadar açıktır. Makamlar, mevkiler, isimler gelip geçicidir. Kalıcı olan yerine getirdiğiniz görevinizin ardında bıraktığı hizmet ve memnuniyettir. Oltu Belediye Başkanımız Necmettin Taşçı ile Tortum Belediye Başkanımız Muammer Yiğider de kendini halka hizmete adamış tanıdığımız ve sevdiğimiz iki arkadaşımız. Oltu ve Tortum’un daha güçlü bir belediyeciliğe ihtiyacı var. Sayın Başkanlarımızın partimiz bünyesinde daha kararlı ve daha güçlü bir hizmet yapacaklarına inancım tamdır. Bu vesileyle kendilerine bir kere daha aramıza hoş geldin diyor başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(ÖZEL) Hatayspor kaptanı Mesut Çaytemel: Hatayspor'u Süper Lig'de en iyi şekilde temsil edeceğiz
YEREL HABERLER (ÖZEL) Hatayspor kaptanı Mesut Çaytemel: Hatayspor'u ...
(ÖZEL) Ömer Erdoğan: Sahada mücadele edeceğiz, savaşacağız
YEREL HABERLER (ÖZEL) Ömer Erdoğan: Sahada mücadele edeceğiz, ...
Hatayspor, yeni sezona Erzurum´da hazırlanıyor 
YEREL HABERLER Hatayspor, yeni sezona Erzurum´da hazırlanıyor 
Çaykur Rizespor´da tempo artıyor
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor´da tempo artıyor
Elektrikli araçlar için kendi şarjını doldurabilen sistem geliştirdi Taşbaşı: “Spor yaparak telefonlarınızı şarj edebilirsiniz”
YEREL HABERLER Elektrikli araçlar için kendi şarjını doldurabilen ...
EBB’den kazı açıklaması
YEREL HABERLER EBB’den kazı açıklaması
Boluspor´da Tütüneker harekatı
YEREL HABERLER Boluspor´da Tütüneker harekatı
Çaykur Rizespor´da tempo artıyor
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor´da tempo artıyor
Hatayspor, yeni sezona Erzurum´da hazırlanıyor 
YEREL HABERLER Hatayspor, yeni sezona Erzurum´da hazırlanıyor 
Kahvehaneciler ‘Oyun Yasağı’ konusunda destek istedi
YEREL HABERLER Kahvehaneciler ‘Oyun Yasağı’ konusunda destek istedi
Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımızın sahabetliğine minnettarız’ Milletvekili Aydemir selzedelerle istişare etti AK Heyetten Tortum ve Uzundere buluşması
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımızın sahabetliğine ...
Tişörtünün ipini yakarken alevler içinde kalan Fatih'i, annesi kurtardı
YEREL HABERLER Tişörtünün ipini yakarken alevler içinde kalan ...
BB Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor Gabriel Obertan ile yeniden anlaşmaya varıldı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarını ...
Park halindeki araçlara çarparak kayıplara karıştılar
YEREL HABERLER Park halindeki araçlara çarparak kayıplara karıştılar
Dağların kahraman kızı Sıla'ya, 'fair play' ödülü
YEREL HABERLER Dağların kahraman kızı Sıla'ya, 'fair play' ödülü
Gömleğindeki ipi yakmak isterken kendini yaktı 10 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı Anne, yanan çocuğunu gömleğini yırtarak kurtardı
YEREL HABERLER Gömleğindeki ipi yakmak isterken kendini yaktı 10 ...
BB Erzurumspor Arturo Mina’yı kadrosuna kattı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor Arturo Mina’yı kadrosuna kattı
Ömer Erdoğan: "Aldığımız ve almak üzere olduğumuz futbolcular var” Teknik Direktör Ömer Erdoğan: “Ben olarak hareket etmeyeceğiz biz olacağız” “Erzurum’da Avrupa’yı aratmayacak sahalar ve imkanlar mevcut”
YEREL HABERLER Ömer Erdoğan: "Aldığımız ve almak üzere olduğumuz ...
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: Başarı için canla başla çalışacağız
YEREL HABERLER Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: Başarı için ...
Palandöken’de maske, mesafe ve temizlik denetimi Başkan Sunar: “Mücadele nihai hedefe ulaşana kadar asla rehavete kapılmıyoruz”
YEREL HABERLER Palandöken’de maske, mesafe ve temizlik ...
Başkan Orhan: “Asfaltsız köy yolumuz kalmadı”
YEREL HABERLER Başkan Orhan: “Asfaltsız köy yolumuz kalmadı”
Pandemi sonrası kozmetik sektörü eskisi gibi olmayacak
YEREL HABERLER Pandemi sonrası kozmetik sektörü eskisi gibi ...
Kortta normalleşme turnuvası
YEREL HABERLER Kortta normalleşme turnuvası
Erzurum Valisi Memiş: Düğün salonlarını habersiz denetleyeceğiz
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Memiş: Düğün salonlarını habersiz ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X