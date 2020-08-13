Çaykur Rizespor´dan çift kale maç

İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN / ERZURUM (DHA) - Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum´da sürdüren Çaykur Rizespor günü çift antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan günün ikinci çalışması, pas oyunuyla devam etti. Mavi yeşilli takımın çalışması yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
Rizespor hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Erzurum İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN
2020-08-13 18:45:44
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