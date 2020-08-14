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Türkiye'nin en büyük seyir terasına yoğun ilgi

DHA

Türkiye'nin en büyük seyir terasına yoğun ilgi


Salih TEKİN-Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Uzundere ilçesinde Tortum Gölü üzerine yaptırılan Türkiye'nin en geniş ve en uzun cam seyir terası, ziyaretçilerin akınına uğruyor. Kırılmaz özelliği bulunan ve sıcağa dayanıklı temperli cam döşenen seyir terasına çıkan yerli ve yabancı turistler, 143 metre yükseklikten gölü izlemenin keyfini yaşıyor.
Uluslararası Sakin Kentler Birliği'nce (Cittaslow) 'sakin şehirler' ağına dahil edilen Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Gölü'nü izleyebilmek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) destekleriyle cam teras yapıldı. 'Tortum Gölü Fyord Park Cam Teras Projesi' kapsamında Türkiye'de özellikleri ile ilk ve tek olan cam teras, 12,3 metre uzunluğunda, 545 metre kare kapalı, 565 metrekare açık alana sahip. Yaklaşık 3 milyon TL'ye mal olan 143 metre yüksekliğinde kırılmaz özelliği bulunan ve sıcağa dayanıklı temperli camla kaplanan teras, ziyaretçilerine boşlukta yürüyor hissi vermesini yanı sıra doyumsuz manzarayı izleme imkanı sunuyor.
ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR
Tortum Gölü'nün kenarında Pirin Kayalar mevkinde yapımı tamamlanan cam seyir terası yerli ve yabancıların akınına uğruyor. Ankara'dan geldiğini söyleyen Gökhan Zorlu, "Erzurum'da böyle bir yer olduğunu duyduk. Manzara harika, süper. Bütün herkesi buraya davet ediyoruz. Muhteşem bir yer. İlk etapta korkutucu gibi gelse de harika bir yer" dedi.
Cam terası taşıyan çelik konsorsiyum üzerinde yürüyen bazı vatandaşlar ise "Hayran kaldık çok güzel görünüyor. Yürürken demirlerin üzerinden gelmeye çalıştım çok güzel planlanmış" ifadelerini kullandılar. 
Seyir terasına olan ilginin memnuniyet verici olduğunu belirten Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, "Türkiye'nin en yüksek ve uzun seyirli teraslarından birisi. Seyir terasımız kısa bir süre sonra açılışa hazır hale gelecek. Birkaç eksiğimiz vardı, çevre düzenlemesi ve elektrik yoktu. Elektrik işleri de tamamlandıktan sonra tam anlamıyla hizmete açılacak. İnsanlarımız görmek istiyorlar, merak ediyorlar. Tam kapasite açıldığında daha da memnun kalacaklar. Çok güzel tesis kazandırıldı" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Erzurum Salih TEKİN-Hümeyra PARDELİ
2020-08-14 09:17:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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