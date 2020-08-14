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Başkan Sekmen’den AK Parti’nin 19’uncu kuruluş yıldönümü mesajı

İHA

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Milletine efendilik etmeyi değil, köle olmayı şiar edinen ve Türk siyaset tarihine damgasını vuran AK anlayış, bugün 19 yaşında. Hayırlara vesile olsun, kutlu olsun" dedi.

Başkan Sekmen’den AK Parti’nin 19’uncu kuruluş yıldönümü mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Milletine efendilik etmeyi değil, köle olmayı şiar edinen ve Türk siyaset tarihine damgasını vuran AK anlayış, bugün 19 yaşında. Hayırlara vesile olsun, kutlu olsun” dedi.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti’nin kuruluşunun 19’uncu yıldönümü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Sekmen mesajında; AK Parti’nin Türkiye’de siyasalsosyal istikrar ve huzura en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde kurulduğunu hatırlatarak, “Türkiye o gün bugündür bir devrimi yaşıyor. Gelişimi yaşıyor, değişimi yaşıyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’de hiçbir siyasi partinin birbiri ardına girdiği seçimlerden sürekli başarı kaydederek çıkamadığının altını çizen Başkan Sekmen, bu ayrıcalığı sadece AK Parti’nin yaşadığını, bunun sebebinin de millet ve eser siyaseti olduğunu dile getirdi.
“AK Parti bir Türkiye partisidir”
Türkiye’de nitelikli siyaset denilince akıllara sadece AK Parti’nin geleceğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “AK Parti demek tek başına nitelikli siyasetin adresi demek değildir. AK Parti demek; güçlü bir millet iradesi demek, sağlam bir demokrasi demek ve katılımcı yönetim anlayışının yaşadığı altın çağ demektir. AK Parti demek; gelişime, değişime, kalkınmaya ve büyümeye öncülük etmek demektir. Ve AK Parti demek; geleceği sağlam ve aydınlık bir Türkiye hedefine topyekûn odaklanmak demektir. Bu bağlamda AK Parti için yapılabilecek belki de en güzel tanım; ‘Bir Türkiye Partisi’ ve ‘Milletin Bizzat Kendisi’ olacaktır. Bu kutlu hareketin lideri olan Devlet Başkanımız, Cumhurbaşkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ‘Milletin Adamı’ deniliyor oluşu da, pek tabiidir ki, işte bu yüzdendir” şeklinde konuştu.
Türkiye büyük gelişmeler kaydetti
AK Parti’nin, lideriyle ve bütün kadrolarıyla milletin huzuru, refahı ve selametinden başka hiçbir kaygısının olmadığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “AK Parti’miz kurulduğu günden bu yana önüne hep hedefler koyarak ilerledi. Liderimiz öncülüğünde en büyük düşümüz Türkiye’yi her yönüyle özgür ve bağımsız; gerek kendi ve gerekse dünya coğrafyası üzerinde etkin, güçlü ve nüfuz sahibi bir ülke haline getirmekti. Tabi bu hedef doğrultusunda yürürken, ülkenin kendi iç gelişimini tamamlaması da önemliydi. Hamdolsun, bu gelişim süreci de sekteye uğramadan yürütüldü. AK Parti’mizin iktidar olduğu günden bu zamana kadar Türkiye hemen her alanda adeta reform niteliğinde büyük gelişmeler kaydetti, kaydetmeye de devam ediyor. Dolayısıyla geldiğimiz nokta gayretin, samimiyetin, özverinin ve en önemlisi de, milletimizden aldığımız desteğin ve duanın bir sonucudur” ifadelerini kullandı.
Sekmen’den 2023 vizyonuna vurgu
Başkan Sekmen, mesajında şunları kaydetti: “Kurucu Genel Başkanımız, Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlere gösterdiği istikamette yalnız ve yalnız milletimize hizmet etmek için yürümeye devam edeceğiz. 2023 vizyonuyla Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşımak; bilinmelidir ki, en büyük arzumuzdur. İşte bu duygu ve düşüncelerle AK Parti’mizin 19’uncu kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyor, millete hizmet yolunda samimiyet, tevazu ve gayretle çalışan AK Liderimize Yüce Allah’tan kolaylık, can sağlığı ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Ayrıca partimizde bugüne kadar görev yapmış olan tüm dava arkadaşlarımıza saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyor, aramızdan ayrılmış olanları ise, rahmet ve minnetle bir kez daha yâd ediyorum.”

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