Sitedeki silahlı saldırı güvenlik kamerasında

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Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un merkez Yakutiye ilçesinde Fuat A., borç verdiği Ersin A.'yı oturduğu sitede silahla yaraladı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, Fuat A. yakalanarak tutuklandı.

Olay, Yakutiye ilçesi İstanbulkapı Mahallesi'ndeki sitede önceki gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Fuat A. ile borç verdiği Ersin A. arasında, ödeme tartışması nedeniyle husumet oluştu. Bunun üzerine Fuat A., Ersin A.´nın oturduğu sitenin bahçesine gidip, beklemeye başladı. Fuat A., borçlusu site bahçesine girdiği anda görünmemek için başını eğip, yürümeye başladı. Ersin A. ve yanındaki kadının arkasından yaklaşan Fuat A., belinden çıkardığı tabancayla Ersin A.'nın bacağına 2 el ateş etti. Saldırgan kaçarken, yaralanan Ersin A., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Silahlı saldırı ise site bahçesindeki güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Kısa sürede yakalanan Fuat A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Zafer KUMRU

2020-08-14 15:53:26



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