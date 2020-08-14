Gülperi Heykeli genç çiftlerin uğrak yeri olmaya başladı

Narman’a yapılan Turistik Butik Otel önünce yapılan Gülperi heykeli genç çiftlerin ilgi odağı oluyor.

Yeni evlenen genç çiftler Gülperi Otelindeki Gülperi heykeli ile resimler çekilip otelde ilk gecelerini geçiriyorlar.

Narmanlı aşık Sümmaninin aşık olduğu Gülperinin hikayesini duyan genç çiftler kendi aşklarında destansı olsun diye Gülperi otelini ziyaret edip Gülperi heykeli önünde resimler çekiliyorlar.

Esra ve Ali Karaca Çifti nikah sonrası Gülperi Otelinin önündeki gül peri heykeli ile resim çekildiler. Genç çift “Bugün nikahımız oldu. 1861 yılında doğan 1915 yılında ölen aşkı Sümmani rüyada ilk olarak gördüğü Gülperi adındaki sevgilisi uzun yıllar sönmeyen aşkının ve heyecanlarının kaynağı oluyor, artık rüyalarına girerek hayalini süsleyen "Gülperi" ye kavuşmak için içi yanıyordu, bizim de böyle sevdamız olsun diye Gülperi heykeli ile resim çekildik” dediler.

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