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(ÖZEL) Hatayspor Futbol Şube Sorumlusu Ender Yardımcı: Lige tat katacağız

DHA

(ÖZEL) Hatayspor Futbol Şube Sorumlusu Ender Yardımcı: Lige tat katacağız


"10 transfer düşünüyoruz"
"İskelet kadromuzu koruyacağız"
"Ömer hocamıza güveniyoruz"
"Kadromuz yabancı ağırlıklı olacak"
"Taraftarımız hep yanımızda olsun"
"Stadımız yeni sezona yetişecek"İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN / ERZURUM, (DHA) Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Hatayspor'un futbol şube sorumlusu Ender Yardımcı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu.
"LİGE TAT KATACAĞIZ"
Geçen sezon Süper Lig'i son anda kaçırdıklarını hatırlatan Ender Yardımcı, "Geçen sezon TFF 1'inci Lig Play-Off finalinde Gaziantep FK'ya şampiyonluğu son anda kaybetmiştik. Hemen ertesi gün işi bırakmadan, takımımızı bozmadan, inancımızı yitirmeden lige başladık. Bu sezon lig zor geçti ve bu pandemi sürecinin de araya girmesiyle ara verdik ama sonunda Süper Lig'e çıktık. Lige ayrı bir tat vereceğiz. 53 yıllık hasreti bitirdik. Onurlu ve gururluyuz. Takımımızı teknik açıdan ve futbol zevki yüksek oyun anlayışıyla kadromuzu kurgulamak için çalışıyoruz. Gelecek transferlerle bu yapıyı korumak istiyoruz" dedi.
"10 TRANSFER DÜŞÜNÜYORUZ"
Transfer çalışmalarının sürdüğünü anlatan Yardımcı, "İsim konusunda teknik ekip ve sportif direktörümüz çalışıyor; şu an şu futbolcu bitti gibi bir şey söylemem söz konusu olamaz. Görüşmeler sürüyor, medyada bazı isimler görüştüğümüz isimler ama bazılarıyla da hiç görüşme yapmadık. Yaklaşık 10 transfer düşünüyoruz. Biz de o mevkiler için santrfor, stoper, orta saha için birçok oyuncu ile görüşme yapıyoruz. Birkaç gün içinde transferleri bitiririz" diye konuştu.
 "İSKELET KADROMUZU KORUYACAĞIZ"
Ender Yardımcı, kadrodaki isimlerin büyük bir kısmıyla Süper Lig'de de devam edeceklerine vurgu yaparak şunları söyledi:
"Son 4 yıldır takımımızın iskelet kadrosunu korumaya çalışıyoruz. Bunu Süper Lig'de de yapmak istiyoruz. Takviyelerle takı üst seviyelere çıkarıp iyi bir takım oluşturmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.
"ÖMER HOCAMIZA GÜVENİYORUM"
Takımın yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan'dan da övgüyle bahseden Yardımcı, "Ömer hocamıza güveniyoruz. Ömer hocamızla üst seviyeye çıkıp kolektif, göze hoş gelen bir oyun oynamak istiyoruz. Ona güvenimizi de dile getirdik. İnşallah bu yolun sonu da güzel olur" şeklinde konuştu.
"KADROMUZ YABANCI AĞIRLIKLI OLACAK"
Bordo-beyazlı kulübün futbol şube sorumlusu, yabancı oyuncu kuralı konusunda ise "Yabancı ağırlıklı olacak kadromuz. Teknik heyetimiz ve sportif direktörümüz Fatih hocamızın da kararıyla böyle bir yol izliyoruz. Geçen sezondan yer alan ekibimizle de devam edeceğimiz için hocamız kim hak ederse ona formayı verecektir" dedi.
"TARAFTARIMIZ HEP YANIMIZDA OLSUN"
Hatayspor taraftarının sürekli kendilerine destek verdiğini belirten Ender Yardımcı, "Biz Hatayspor taraftarının yanımızda olacağını biliyoruz. Yeni stadımızda göze hoş gelen bir futbol oynayacağız ve taraftarımızla güzel sonuçlar elde etmek istiyoruz. Hep yanımızda olsunlar" ifadelerini kullandı.
"STADIMIZ YENİ SEZONA YETİŞECEK"
Yeni statlarında hazırlıkların son aşamaya geldiğini kaydeden Yardımcı, "Stadımız bitti sayılır. Çim işlemleri sürüyor. Ligin başlamasına yetişecek. Belki bir maç kaçırabiliriz ama yeni sezonda yeni stadımızda olacağız" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ender Yardımcı'nın açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Erzurum İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN
2020-08-15 10:14:40

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