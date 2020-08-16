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Stjepan Tomas: "7-8 tane ilgilendiğimiz futbolcu var" Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas: "Bu sene Rizespor için her şey rahat olacak"

İHA

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, bu sene Rizespor için her şeyin rahat olacağını söyledi. Tomas ayrıca transferde 78 oyuncu ile ilgilendiklerini açıkladı.

Stjepan Tomas: "7-8 tane ilgilendiğimiz futbolcu var" Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas: "Bu sene Rizespor için her şey rahat olacak"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, bu sene Rizespor için her şeyin rahat olacağını söyledi. Tomas ayrıca transferde 78 oyuncu ile ilgilendiklerini açıkladı.
Yeni sezon için yoğun tempoda çalışmalarına devam eden Çaykur Rizesporlu futbolcular laktat kontrolünden geçti. Laktat testi sonucunda dayanıklılık seviyeleri ölçüldü. Futbolcuların form durumları ve nabız değerleri tespit edildi. Yapılan testlerin sonucunda alınan nabız sonuçlarına göre oyuncuların antrenman programları belirlenecek. Öte yandan Rizespor, 26 Ağustos’a kadar kalacağı Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde Alanyaspor ile hazırlık maçı oynayacak. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas ile futbolculardan Tunay Torun, basın mensuplarına kamp ve gelecek sezon için açıklamalarda bulundu.

Stjepan Tomas: "Alanyaspor ile hazırlık maçı yapacağız"
26 Ağustos’a kadar Erzurum’da kalacaklarını belirten Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "Saha ve otel anlamında tüm şartlar çok güzel. Hava olarak burası bize iyi geliyor. Her sene Erzurum’a kampa geliyoruz. Yeni sezon hazırlıklarımız iyi gidiyor. 26 Ağustos’a kadar buradayız. İkinci kampımız Slovenya’da olacaktı ama iptal oldu. Buradan sonra Bolu Topuk Yaylası'na gideceğiz. Burada iki tane hazırlık maçı planımız var. Şu an net bir şey yok ama büyük ihtimal Alanyaspor ile hazırlık maçı yapacağız" dedi.

"Bu sene Rizespor için her şey rahat olacak"
Harcama limiti konusunda sıkıntılarının olmadığını da Tomas, "Şu anda 78 tane futbolcu üzerinde çalışmalarımız var. İstediğimiz tarz oyuncuları bulduk ve istek gönderdik. Umarım en kısa zamanda oyuncular bize katılacaklar. Harcama limitimiz yüksek olduğu için bu konuda sıkıntı yaşamayacağız. Bu sene Rizespor için her şey rahat olacak. Transfer planlamamızı buna göre yaptık. Taraftarlarımızda merak etmesin Çaykur Rizespor seneye çok daha rahat bir sezon geçirecek buna bütün kalbimle inanıyorum" diye konuştu.

"Türkiye’de futbol sevildiği için kalmayı tercih ettim"
Türkiye’de uzun seneler kalmak için Türkçe öğrendiğini kaydeden Stjepan Tomas, "Türkçe konuşabildiğim için çok mutluyum. Buraya ilk geldiğimde kendime hemen Türkçe öğretmeni tuttum. Türkiye’de uzun yıllar kalmak istediğim için Türkçeyi 1 senede öğrendim. Burada çok fanatik taraftar var. İnsanlar futbolu da çok sevdiği için Türkiye’de kalmayı tercih ettim" açıklamalarında bulundu.

Tunay Torun: "Geçen sezon birkaç maçla neler yapabileceğimizi herkese gösterdik"
Hedeflerinin her zaman üst sıralar olduğunu belirten tecrübeli futbolcu Tunay Torun, "Yeni sezona iyi bir başlangıç yapacağız. Çalışmalarımız da şu ana kadar çok iyi gidiyor. Birkaç arkadaşımız sonradan katıldı. İdmanlar çok yoğun olduğu için hepimiz hazır olacağız. Tomas hocamız çok hırslı bir insan bizi motive ediyor. Onu Başakşehir'den tanıyordum. Futbolu bilen bir hoca. Taktik olarak bizi nasıl oynatmak istediğini biliyor. Hedefimiz her zaman daha yukarılarda oynamak. Geçen sezon birkaç maçla neler yapabileceğimizi herkese gösterdik. Yeni sezonun 21 takımla oynanacak olması benim için daha güzel oldu. Futbolu seviyorum ve fazla takım demek daha fazla maç demektir" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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