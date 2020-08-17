

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da engelliler, pandemiye dikkat çekmek için halka ücretsiz hijyen seti dağıtıp, Dadaş bar ekibi heykeline maske taktı.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri, yaklaşık 3 yıl önce Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan Dadaş bar ekibi heykeline pandemi nedeniyle zorunlu olmasına rağmen maske takmayan kişilere dikkat çekmek için maske taktı. Kentin yöresel halk oyununu temsil eden davul ve zurna çalanla birlikte bar tutan 12 heykele tek tek maske takılıp ellerine dezenfektan sıkıldı. Meclis üyeleri ayrıca cadde ve sokaklarda vatandaşlara maske, eldiven ve dezenfaktan dağıttı.

Vatandaştan sosyal mesafe, maske ve el hijyenine dikkat etmelerini isteyen Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Abdullah Keleşoğlu, "Koronavirüs salgınında zorunlu olmasına rağmen maske takmayan kişilere dikkat çekmek için heykellere maske taktık. Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi olarak önce halkımıza üçü bir arada adını verdiğimiz hijyen setini dağıttık. Farkındalık yaratmak adına Erzurum bar ekibinin heykellerine de maske taktık. Dadaşlar inanıyorum ki virüsün yayılmaması adına insani hak ve vazifelerini yerine getirecektir. Koronavirüsle yaygınlaşan ve virüsten korunmak için hemen hemen herkesin kullandığı maskeler insanların hayatında büyük bir yer edinmesine karşı bir kısım vatandaş maske takmamakta direniyor. Maskeli heykeller insana maskeyi hatırlatacaktır" diye konuştu

DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2020-08-17 09:22:01



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