(ÖZEL) Tunay Torun: Rizespor'da kafamız rahat ve mutluyuz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Tunay Torun: Rizespor'da kafamız rahat ve mutluyuz

DHA

(ÖZEL) Tunay Torun: Rizespor'da kafamız rahat ve mutluyuz


"Başakşehir benim için yanlış karardı"
"Türk gencine değer verilsin"
"Rizespor'da kafamız rahat ve mutluyuz"
"Milli takımı ayakta alkışlıyoruz"
"EURO 2020'ye maç maç bakmalıyız"
"Taraftar hep yanımızda oldu"
"Başakşehir ligin en iyi takımı"   
     
İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN / ERZURUM, (DHA) Çaykur Rizespor'un tecrübeli oyuncusu Tunay Torun, yeni sezona hazırlandıkları Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.
Çaykur Rizespor'a geldiği için mutlu olduğunu belirten Tunay Torun, "Takıma devre arasında katıldım. İlk geldiğimde çok mutlu oldum, çok iyi karşılandım, hemen de hazırlandım. Başakşehir'de çok fazla şans bulamamıştım ve son dönem de kadro dışı kalmıştım. İlk zamanlar oyuna sonradan girdim. Pandemi dönemi zor oldu. Rize'de kaldık. 2 ay evden çıkamadık. Benim ailem Almanya'da, gidemiyorsun. Zor bir dönem. İşimizi yapmaya çalıştık. Hedefimiz ligde kalmaktı, onu da başardık" dedi.
"BAŞAKŞEHİR BENİM İÇİN YANLIŞ KARARDI"
Başakşehir tercihinin yanlış olduğunu kaydeden 30 yaşındaki futbolcu, "Başakşehir'e 3 yıllık bir imza atmıştım. Benim için zor bir dönemdi. Yanlış bir karardı. Hiç forma şansı bulamadım. Bursaspor'a kiralık gittim, zor bir dönem geçirdim. Burası benim için yeni bir başlangıç oldu. Kendime güvenerek geldim. Kasımpaşa forması altında Süper Lig'de kendimi kanıtladım. Öncesinde de Bundesliga'da ve milli takımda oynadım. O özgüven geri gelmek zorundaydı. İyi bir başlangıç yaptım. Galatasaray maçını 2-0'lık skorla kazandık ve 1 gol attım. Bu kadar zamandan sonra ayak uydurmak kolay değil ama kendi kalitemi bildiğim için zamana ve özgüvene ihtiyacım vardı. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum" diye konuştu.
"TÜRK GENCİNE DEĞER VERİLSİN"
Yabancı oyuncu kuralı hakkında değerlendirmelerde bulunan Tunay, "Yurt dışında çok fazla böyle kurallar yok. Altyapıya çok değer veriliyor. Kulüplere bakıldığında son 5-10 yılda ne oyuncular çıktı; onlar yabancı kuralını kendi içinde ayarlıyor. Genç bir yetenek varsa onun elinden tutuyorlar. Kural gerekli mi bilmiyorum ama Türk gençlerine daha çok değer verilmesi gerekli diye düşünüyorum. Çok yetenekli futbolcular var" şeklinde konuştu.
"RİZESPOR'DA KAFAMIZ RAHAT VE MUTLUYUZ"
Rizespor'da güzel bir aile ortamı olduğunu dile getiren deneyimli orta saha, "Tomas hoca ile biz Başakşehir'de de kamp geçirdik. Nasıl bir hoca olduğunu biliyordum. Rize'ye gelişi beni çok mutlu etti. Kendimi iyi hissettim. Takım arkadaşlığı çok iyi, yönetim bize sahip çıkıyor, arkamızda duruyorlar. Başkanımız bize çok güvendiğini söylüyor. Bunlar iyi faktörler takım için. Kafa olarak maçlara hazırlanmak için iyi bir yaklaşım ve kulüpte mutluyuz" dedi.
"MİLLİ TAKIMI AYAKTA ALKIŞLIYORUZ"
A Milli Takım'da çok iyi oyuncular olduğunu söyleyen Tunay Torun, "Milli takımda çok yetenekli ve iyi futbolcular var. Ne kadar uzak olsa da hiç belli olmaz, bu futbol. İzleyip ayakta alkışlıyoruz. Milli takım çok iyi iş başardı ve tam destek arkalarındayız" ifadelerini kullandı.
"EURO 2020'YE MAÇ MAÇ BAKMALIYIZ"
Milli takımın EURO 2020'de başarılı olacağına inandığını vurgulayan Torun, "Turnuvalar hiç belli olmaz. Her takım kazanabilir. Maçtan maça final gibi çıkmak lazım. İnşallah iyi yerlere geleceğiz" dedi.
"TARAFTAR HEP YANIMIZDA OLDU"
Taraftarın hep yanlarında olduğuna dikkat çeken Torun, "Taraftara teşekkür etmek lazım. Kayserispor maçı öncesi bizi stada uğurladılar, bu çok önemli. Önümüzdeki sezon; yeni hocamız geldi, çok istekliyiz ve iyi çalışıyoruz" diye konuştu.
"BAŞAKŞEHİR LİGİN EN İYİ TAKIMI"
Sezonu şampiyon tamamlayan Başakşehir'i tebrik eden Tunay Torun, şunları söyledi:
"Başakşehir ligin en iyi takımı. Herkesi tebrik ediyorum. Zor bir dönem geçirdim ama herkesi çok seviyorum. Futbolcuları ve Okan hocayı tebrik ederim. İnşallah daha iyi yerlere gelirler."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Tunay Torun'un açıklamaları
Antrenmandan detaylar
Antrenmanda yaptığı asist
DHA-Spor Türkiye-Erzurum İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN
2020-08-18 10:09:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurumlu kadınların yük yıkama dönemi başladı Dere kenarında yün yıkayan kadınlar tokaçlarla yünleri saatlerce dövdüler
YEREL HABERLER Erzurumlu kadınların yük yıkama dönemi başladı Dere ...
B.B. Erzurumspor, Kaan Kanak’ı kadrosuna dahil etti
YEREL HABERLER B.B. Erzurumspor, Kaan Kanak’ı kadrosuna dahil etti
Erzurum’da düğünden dönen çift kaza yaptı
YEREL HABERLER Erzurum’da düğünden dönen çift kaza yaptı
İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü
YEREL HABERLER İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü
Aşkale heyetinden hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Aşkale heyetinden hayırlı olsun ziyareti
Çelebi: “Yüz yüze eğitim önemli, ancak sağlık durumu gözardı edilmemeli”
YEREL HABERLER Çelebi: “Yüz yüze eğitim önemli, ancak sağlık durumu ...
Milletvekili Altınok ve İl Başkanı Öz’den ETÜ Rektörü Çakmak’a ziyaret
YEREL HABERLER Milletvekili Altınok ve İl Başkanı Öz’den ETÜ Rektörü ...
AFAD ekipleri gerçeği aratmayacak intikal tatbikatı yaptı
YEREL HABERLER AFAD ekipleri gerçeği aratmayacak intikal tatbikatı ...
Rektör Çomaklı yeni ekibini belirledi
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı yeni ekibini belirledi
Erzurum Baro Başkanı Göğebakan: “Kıskanılan bir baro olduk”
YEREL HABERLER Erzurum Baro Başkanı Göğebakan: “Kıskanılan bir baro ...
(ÖZEL) Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas: Rizespor baskılı ve hücum futbolu oynayacak 
YEREL HABERLER (ÖZEL) Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas: ...
(ÖZEL) Hataysporlu Selim Ilgaz: Transferler gelecek, güzel bir sezon olacak 
YEREL HABERLER (ÖZEL) Hataysporlu Selim Ilgaz: Transferler gelecek, ...
Dadaş bar ekibi heykeline maske
YEREL HABERLER Dadaş bar ekibi heykeline maske
Toksöz Kartal güven tazeledi
YEREL HABERLER Toksöz Kartal güven tazeledi
Virüs tehlikesi nedeniyle damat tıraşını tabyalarda oldu
YEREL HABERLER Virüs tehlikesi nedeniyle damat tıraşını tabyalarda ...
Çaykur Rizespor taktik çalıştı  
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor taktik çalıştı  
Çat belediyesi ekipleri selden zarar gören vatandaşların yardımına koştu
YEREL HABERLER Çat belediyesi ekipleri selden zarar gören ...
Erzurum’un 5’inci Bölge payı yüzde 6.75 oldu
YEREL HABERLER Erzurum’un 5’inci Bölge payı yüzde 6.75 oldu
Erzurum bölgede 1, ülkede 25’inci sırada
YEREL HABERLER Erzurum bölgede 1, ülkede 25’inci sırada
Türkiye Futbol Saha Komiserleri Eğitim Toplantısı Erzurum’da yapıldı
YEREL HABERLER Türkiye Futbol Saha Komiserleri Eğitim Toplantısı ...
Stjepan Tomas: "7-8 tane ilgilendiğimiz futbolcu var" Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas: "Bu sene Rizespor için her şey rahat olacak"
YEREL HABERLER Stjepan Tomas: "7-8 tane ilgilendiğimiz futbolcu ...
(Görüntülü)  (ÖZEL) Erzurumsporlu Hasan Hatipoğlu Mehmet Özdilek çok önemli bir isim
YEREL HABERLER (Görüntülü)  (ÖZEL) Erzurumsporlu Hasan Hatipoğlu ...
Pandemi stresini hobi bahçelerinde toprakla uğraşarak atıyorlar
YEREL HABERLER Pandemi stresini hobi bahçelerinde toprakla uğraşarak ...
(ÖZEL) Erzurumsporlu Hasan Hatipoğlu: Mehmet Özdilek çok önemli bir isim
YEREL HABERLER (ÖZEL) Erzurumsporlu Hasan Hatipoğlu: Mehmet Özdilek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X