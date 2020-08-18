BB Erzurumspor, Emrah Başsan ile sözleşme uzattı

'İyi ki senin kızınım'

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Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, başarılı futbolcu Emrah Başsan ile sözleşme uzattı.

BB Erzurumspor sosyal medya hesabından Emrah Başsan ile ilgili bir klip paylaşıldı. Videoda 28 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Emrah Başsan ile yeniden anlaştıklarını duyurdu. Öte yandan Emrah, sağlık kontrollerinden geçerek takım kampına katıldı. Tecrübeli futbolcu, iki sene daha mavibeyazlı formayı giyecek.

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