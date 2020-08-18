Erzurum’da Trafik Kazası: 1 ağır yaralı

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Erzurum’un Köprüköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; kaza bugün öğle saatlerinde Erzurum’un Köprüköy ilçesinde yaşandı. Mehmet Nuri Balin yönetimindeki 71 AV 712 plakalı petrol yüklü tanker Erzurum’un Oltu İlçesine giderken Köprüköy ilçesine bağlı Yılanlı Mahalle mevkiinde Mehmet Nuri Akdağ yönetimindeki 25 AAC 602 plakalı minivan ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında Minivan sürücüsü Mehmet Nuri Akdağ, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartıldı.

Ağır yaralanan Mehmet Nuri Akdağ, kaza yerine gelen ambulansla Erzurum Atatürk Üniversitesi hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekiplerince olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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