Milletvekili Aydemir: ‘Dadaşlara minnettarız’

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Aydemir: ‘Dadaşlara minnettarız’

İHA

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Görüştüğümüz her kardeşimizin AK Parti'ye dönük muhabbet ifadeleri ve gerek hükümet ve gerekse yerel hizmetlere ilişkin beğenileri huzur katsayımızı artırıyor. Hemşehrilerimizin kucaklayan, sahiplenen yaklaşımlarına minnettarız.' dedi.

Milletvekili Aydemir: ‘Dadaşlara minnettarız’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Görüştüğümüz her kardeşimizin AK Parti’ye dönük muhabbet ifadeleri ve gerek hükümet ve gerekse yerel hizmetlere ilişkin beğenileri huzur katsayımızı artırıyor. Hemşehrilerimizin kucaklayan, sahiplenen yaklaşımlarına minnettarız.’ dedi.
Saha Ziyaretleri
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM’nin tatile girmesi sebebiyle Erzurum’da yürüttüğü saha çalışmalarında vatandaş ve esnaf memnuniyetini analiz etti, birebir görüştüğü dadaşlardan beklenti ve talepleri aldı, bölge ve il sosyo ekonomik gündemine ilişkin değerlendirme ve öngörüleri paylaştı.
Aydemir’den 3. Hafta çalışmaları
Hafta sonunda Artvin ve ilçeleri olan Şavşat, Hopa ve Mugul’da görevli olarak teşkilatlandırma çalışmalarına deruhte eden Milletvekili Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’le istişare etti. Oto Galericiler Sitesinde gerçekleştirilen yatırımları inceleyen Milletvekili Aydemir, Emekliler Derneğinde yöneticilerle bir araya geldi. Yakutiye Ziraat Odası Başkanlığının konuğu olan Milletvekili Aydemir, besicilerin tarımsal değerlendirmelerini aldı. 50’inci Yıl Caddesi esnafını ziyaret eden Milletvekili Aydemir, covid19’la mücadele sürecinde yaşanan sorunları dinledi, vatandaş ve esnafa temizlik, maske ve mesafe konusunda gösterdikleri dikkatten dolayı teşekkür etti.
Başkan Sekmen’le İstişare
Milletvekili Aydemir’in 3’üncü hafta çalışmaları kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Mehmet Sekmen’le istişare etti. Büyükşehir’in bu yıl ve 2023 sürecinde kaydettiği yatırım ve projeler hakkında bilgi alan Milletvekili Aydemir, ‘Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’i ziyaret edip hem hemşehrilerimizden aldığımız taleplerini aktardık, hem de başkanımızın çalışmalarına dönük bilgi sahibi olduk. Erzurum’un çehresini değiştiren, güzelleştiren başarılı başkanımıza minnettarız.’ açıklamasını yaptı.
Oto Galericiler Sitesi Ziyareti
Milletvekili Aydemir’in EsnafTüccarVatandaş ziyaretleri kapsamındaki durağı Erzurum Oto Galericiler Sitesi oldu. Başkan Kerem Öztürk’le galerici esnafın konuğu olan Aydemir, esnafın güncel ve ileriye yönelik görüşlerini dinledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ‘Apartman altı galericiliği’ yönetmenliğinin konuşulduğu buluşmada, esnaf Cumhurbaşkanına minnettar olduklarını bildirdi.
30 Milyonluk Yatırım
Milletvekili Aydemir daha sonra 30 milyon yatırım değeri olan Oto Galericiler Site inşaatında incelemelerde bulundu. Aydemir inceleme sonrasında yaptığı bildirimde, ‘104 dublex dükkan ve sosyal alanlar, fonksiyonel ve Erzurum’a değer katacak kıvamda. İnşaallah yıl sonuna kadar hizmete girecek. Şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz. ‘ ifadelerine yer verdi.
Aydemir Tarım Kesiminin Nabzını Tuttu
Milletvekili Aydemir saha çalışmaları düzeyinde İl tarım kesiminin nabzını tuttu. Yakutiye Ziraat Odasında Başkan İslam Yıldırım, Yönetim Kurulu üyeleri ve besicilerle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, çiftçi sorunlarına ilişkin ayrıntılı görüşmeler yaptı. Kurban Bayramı süreci ve sonrasındaki gelişmelerin odak teşkil ettiği sohbette, tarımsal rekolte ve beklentiler konuşuldu.
Milletvekili Aydemir istişare sonrasında Oda mensuplarına dönük sahiplenici ve çözüm arayıcı tarzından dolayı başkan İslam Yıldırım’a teşekkür ederek, başarılarının devamını temenni etti.
Aydemir Emekliler Derneğinin Konuğuydu
Milletvekili Aydemir, daha sonra Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Dernekte emeklilere yönelik talep ve tespitleri paylaşan Aydemir, TOKİ kanalıyla yaptırılacak konutlara ilişkin istişarelerde bulundu, dernekte müşterek ifade bulan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dönük muhabbet beyanlarına ve hakşinas tutumlara teşekkür etti.
Aydemir’den 50. Yıl esnafı buluşması
Milletvekili Aydemir kurumsal ziyaret ve istişareli sonrasında 50’inci Yıl Caddesi esnafını ziyaret etti, güzergahta bulunan dadaşları dinledi. Esnafın ekonomik beklentileri ve taleplerini dinleyen Milletvekili Aydemir, ‘Hemen her esnafımızın tepki koyduğu bir numaralı gelişme ABD Başkan adayının hezeyanlarıydı. Duyarlılıklarına şükran duyuyoruz. ‘ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(ÖZEL) Dario Melnjak: Rize'de çok mutluyum ama her oyuncunun hedefleri olmalı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Dario Melnjak: Rize'de çok mutluyum ama her ...
Teknofest'te 3 bin ve 6 bin metre roket yarışmasında finalde yarışacaklar
YEREL HABERLER Teknofest'te 3 bin ve 6 bin metre roket yarışmasında ...
Pandemi Kurulu Düğün konvoylarını yasakladı Erzurum’da düğün salonları ve topluluk oluşturulan alanlara yeni düzenlemeler getirildi
YEREL HABERLER Pandemi Kurulu Düğün konvoylarını ...
Doğu'nun 'çiçekçi kuzenleri'
YEREL HABERLER Doğu'nun 'çiçekçi kuzenleri'
Başkan Melik Yaşar’ın başlattığı eğitim seferberliği meyvelerini vermeye başladı
YEREL HABERLER Başkan Melik Yaşar’ın başlattığı eğitim seferberliği ...
Erzurum Valiliği iki aile arasında çıkan çatışma hakkında bildirge yayınladı
YEREL HABERLER Erzurum Valiliği iki aile arasında çıkan çatışma ...
BB Erzurumspor yeni sezona çift antrenmanla hazırlanıyor Teknik Direktör Mehmet Özdilek: “En az 10 oyuncuyu kadromuza katmalıyız”
YEREL HABERLER BB Erzurumspor yeni sezona çift antrenmanla ...
Erzurum’da Trafik Kazası: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Erzurum’da Trafik Kazası: 1 ağır yaralı
Yakutiye Belediye Başkanı Uçar'ın performansı bir kez daha tescillendi Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Doğu Anadolu Bölge İkincisi oldu
YEREL HABERLER Yakutiye Belediye Başkanı Uçar'ın performansı bir kez ...
Ilıca İdmanocağı Belediye Spor BAL liginde Başkan Orhan; Hedefimiz üçüncü lig
YEREL HABERLER Ilıca İdmanocağı Belediye Spor BAL liginde Başkan ...
BB Erzurumspor, Emrah Başsan ile sözleşme uzattı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Emrah Başsan ile sözleşme uzattı
Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı Erzurum’da Pandemi kurulundan hastanelere yeni düzenleme kararı
YEREL HABERLER Kovid poliklinikleri ve servis sayıları ...
(ÖZEL) Tunay Torun: Rizespor'da kafamız rahat ve mutluyuz
YEREL HABERLER (ÖZEL) Tunay Torun: Rizespor'da kafamız rahat ve ...
Erzurumlu kadınların yük yıkama dönemi başladı Dere kenarında yün yıkayan kadınlar tokaçlarla yünleri saatlerce dövdüler
YEREL HABERLER Erzurumlu kadınların yük yıkama dönemi başladı Dere ...
B.B. Erzurumspor, Kaan Kanak’ı kadrosuna dahil etti
YEREL HABERLER B.B. Erzurumspor, Kaan Kanak’ı kadrosuna dahil etti
Erzurum’da düğünden dönen çift kaza yaptı
YEREL HABERLER Erzurum’da düğünden dönen çift kaza yaptı
İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü
YEREL HABERLER İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü
Aşkale heyetinden hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Aşkale heyetinden hayırlı olsun ziyareti
Çelebi: “Yüz yüze eğitim önemli, ancak sağlık durumu gözardı edilmemeli”
YEREL HABERLER Çelebi: “Yüz yüze eğitim önemli, ancak sağlık durumu ...
Milletvekili Altınok ve İl Başkanı Öz’den ETÜ Rektörü Çakmak’a ziyaret
YEREL HABERLER Milletvekili Altınok ve İl Başkanı Öz’den ETÜ Rektörü ...
AFAD ekipleri gerçeği aratmayacak intikal tatbikatı yaptı
YEREL HABERLER AFAD ekipleri gerçeği aratmayacak intikal tatbikatı ...
Rektör Çomaklı yeni ekibini belirledi
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı yeni ekibini belirledi
Erzurum Baro Başkanı Göğebakan: “Kıskanılan bir baro olduk”
YEREL HABERLER Erzurum Baro Başkanı Göğebakan: “Kıskanılan bir baro ...
(ÖZEL) Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas: Rizespor baskılı ve hücum futbolu oynayacak 
YEREL HABERLER (ÖZEL) Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas: ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X