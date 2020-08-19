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Teknofest'te 3 bin ve 6 bin metre roket yarışmasında finalde yarışacaklar

DHA

Teknofest'te 3 bin ve 6 bin metre roket yarışmasında finalde yarışacaklar


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Teknik Üniversitesi (ETÜ) Varda SkyTeam takımı, Teknofest 2020 kapsamında Roketsan tarafından organize edilen roket yarışmasının ilk turunu başarıyla geçti. Hazırladıkları projelerin raporlama süreciyle katıldıkları ilk turda yüksek puanlar alan takım, yüksek irtifa 6 bin metre kategorisinde Türkiye 1'incisi, orta irtifa kategorisi 3 bin metrede 2'nci olmayı başardı. ETÜ Varda SkyTeam, Eylül ayının ortalarında Tuz Gölü'nde yapılacak final öncesi roket yapımını sürdürüyor. Roketleri evlerinin bahçesine kurdukları atölyede tamamlamaya çalışan öğrencilerin hedefi Türkiye şampiyonluğu.
Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan ve mühendislik fakültesi öğrencilerinden oluşan Varda SkyTeam Uzay ve Havacılık Takımı, geçen yıl orta irtifa kategorisi 3 bin metrede 4'üncü oldukları Teknofest 2020 teknoloji yarışmasına iddialı hazırlanıyor. Bu yıl Teknofest kapsamında yapılacak roket yarışmasına yüksek irtifa kategorisi 6 bin metre ve orta irtifa kategorisi 3 bin metrede iki ayrı roketle katılacak olan ETÜ Varda SkyTeam Uzay ve Havacılık Takımı, hazırlıklarına geçen yıl Eylül ayında başladı.
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Hüseyin Kaplan'ın danışmanlığını yaptığı Taha Kalaycı, Mehmet Kuruçolak, Bırak Yılmaz, Sefa, Vefa Kırsaç, Cemil Çolak ve Mustafa Mert Hacıoğlu 6 bin metreye çıkaracakları roketin yapımına başladı. Prof. Dr Ferhat Bülbül'ün danışmanlığındaki Furkan Koçyiğit, Sedat Kaya, Muhammet Demir, Celal Çiloğlu ve Eyüp Tekin de 3 bin metreye fırlatacakları roket için kolları sıvadı. Aksaray Tuz Gölü'nde Roketsan'ın deneme alanında düzenlenecek yarışmanın ilk etabı olan raporlama bölümüne katılan Varda SkyTeam Uzay ve Havacılık Takımı, büyük bir başarıya imza attı. Projelerini raporlandırarak yarışma jürisine sunan yüksek irtifa kategorisi 6 bin metre takımı Türkiye 1'incisi olurken, orta irtifa 3 bin metre takımı 2'nci oldu.
EVLERİNİN BAHÇESİNİ ATÖLYEYE ÇEVİRDİLER
Geçen yıl ETÜ laboratuvarlarında çalışmaya başlayan öğrenciler, pandemi süreciyle birlikte kendilerine yeni bir atölye kurdu. Yüksek irtifa kategorisinde yarışacak takımın ikiz kardeşleri Sefa-Vefa Kırsaç, merkez Aziziye ilçesi Dadaşkent semtindeki evlerinin bahçesinin bir bölümünü roket yapımı için atölyeye çevirdi. Sefa Kırsaç, "Biz bu yarışmaya 2018'de katıldık. Bu sene birincilik alabilmek için iki takım olarak güçlerimizi birleştirdik. Pandemi sebebiyle evimizin bahçesini atölyeye dönüştürdük. Okul ortamından rahat. Çalışmalarımız bazen gece 01.00 ya da 03.00'e kadar sürüyor. Evin bahçesinde atölye olması bizim için iyi oldu" dedi.
Pandemi sürecinin zorlu geçtiğini ve evlerinin atölyesinde rahat bir ortam oluşturduklarını belirten Vefa Kırsaç, komşularının da kendilerine destek verdiğini söyledi. 
'6 BİN METREYE ULAŞACAK'
Yüksek irtifada yarışacak Varda SkyTeam Uzay ve Havacılık Takımı kaptanı ve makine mühendisliği son sınıf öğrencisi Taha Kalaycı, raporlamada elde ettikleri başarıları atışta da göstererek Türkiye 1'incisi olmayı hedeflediklerini söyledi. Kalaycı, Aksaray Tuz gölünde Eylül ayında yapılacak atış yarışmasında 4 kilogram ağırlığındaki roketlerinin 6 bin metreye ulaşacağını kaydetti.
Orta irtifa takımının kaptanı Furkan Koçyiğit ise geçen yıl 3 bin metrede 4'üncü olduklarını bu seneki hedeflerinin birinciliği alarak Erzurum'a dönmek olduğunu söyledi.
Yüksek irtifada yarışacak takıma danışmanlık eden Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Hüseyin Kaplan, ETÜ Varda SkyTeam Uzay ve Havacılık takımlarının 3 bin ve 6 bin metre kategorilerinde yarışacağını belirtti. Yarışmanın raporlama aşamasında 6 bin metrede birincilik, 3 bin metrede ise ikincilik alınarak finale kalındığını anlatan Kalfa, öğrencilerin pandemi döneminden fazla etkilenmeden çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı. Tuz Gölü'nde yapılacak atış yarışmasında da başaralı olmayı hedeflediklerini ifade eden Kalfa, birinci olarak Erzurum'a dönmeyi istediklerini kaydetti. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2020-08-19 09:50:28

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