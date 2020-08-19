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Pandemi Kurulu Düğün konvoylarını yasakladı Erzurum’da düğün salonları ve topluluk oluşturulan alanlara yeni düzenlemeler getirildi

İHA

Erzurum İl Hıfzıssıhha Kurulu; Covid19'la mücadele kapsamında düğün, kafe benzeri işletmeler, 65 yaş üstü vatandaşlar ve toplu taşıma araçlarına yönelik yeni düzenlemeler yayınladı.

Pandemi Kurulu Düğün konvoylarını yasakladı Erzurum’da düğün salonları ve topluluk oluşturulan alanlara yeni düzenlemeler getirildi

Erzurum İl Hıfzıssıhha Kurulu; Covid19’la mücadele kapsamında düğün, kafe benzeri işletmeler, 65 yaş üstü vatandaşlar ve toplu taşıma araçlarına yönelik yeni düzenlemeler yayınladı.
Toplantıda alınan kararlara göre, Erzurum’da gündüz düğünleri 13.3016.00 saatleri, gece düğünleri 19.3022.00 saatleri arasında yapılabilecek. Düğünlerde maske takılması zorunlu olacak. Kapalı ve açık düğün alanlarında her misafirin ateşleri ölçülecek ve HES sorgulaması yapılacak. Düğün salonları haricinde yemekli düğün organizasyonlarına izin verilmeyecek.
Tüm düğünlerde ve benzeri etkinliklerde kesinlikle halay ve benzeri oyunlara müsaade edilmeyecek; düğün, kına, sünnet, nişan gibi toplu organizasyonların öncesi ve sonrası konvoy düzenlenemeyecek.
Toplantıda alınan diğer kararlar ise şöyle;
"Kapalı düğün salonlarında kesinlikle klima çalıştırılmayacak. Havalandırma için pencerelerin sürekli açık bulundurulması sağlanacak. Vatandaşların ortamdaki gürültü nedeniyle birbirini duyamaması ve yüksek sesle konuşmalarına bağlı damlacık yoluyla Covid 19 bulaş riski artacağından yemek süresince canlı müzik dahil herhangi bir müzik icra edilmeyecek.
Kapalı ve açık düğün salonlarında masalar arası mesafe en az 1,5 metre ve her bir masada misafirler arası en az 1 metre olacak tarzda planlama yapılacak. Bu şekilde düğün salonuna maksimum kapasitesinin yüzde ellisi kadar misafir alınacak.
Her masada yeterli sayıda en az 70 derecelik kolonya veya el antiseptiği bulundurulacak.
Düğün salonlarına ve köy düğünlerine COVİD19 tedbirleri kapsamında damat ve gelinin akrabaları dışında 65 yaş ve üzeri misafir alınmayacak.
Düğün, nişan, kına, sünnet vb. organizasyonlar ve bu faaliyetlere ilişkin yemek organizasyonlarının düğün salonu işletme ruhsatına sahip işletmeler dışında yapılmayacak.
Düğün salonları ve sokak, köy düğünleri kolluk kuvvetleri ve zabıta ekiplerince en az 2 kez denetlenecek. Kurallara uymayan işletmelere mevzuat doğrultusunda para cezası ve tekrarında kapatmaya kadar idari işlemler uygulanacak. Maske takmayan ve sosyal mesafe ihlalinde bulunan misafirlere de ilgili mevzuatlar gereği gerekli idari işlemler yapılacak.
Kafe, lokanta, kahvehane ve benzeri yerlere ve tüm çalışanlara sık sık denetleme yapılacak. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacak.
Öte yandan Toplu taşıma araçları ise koltuk sayısından fazla yolcu bulunduramayacak"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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