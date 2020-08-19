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Aziziye'de köylere kilit taşı Aziziye'de hizmetlerde cumhuriyet tarihinin rekoru kırılıyor Başkan Orhan; Mahallelerimiz abad oluyor

İHA

Aziziye'de köylere kilit taşı Aziziye'de hizmetlerde cumhuriyet tarihinin rekoru kırılıyor Başkan Orhan; Mahallelerimiz abad oluyor

69 mahalle statüsünde köyü bulunan ve Erzurum'un en büyük hizmet alanına sahip olan Aziziye ilçesinde belediye hizmetleri aralıksız devam ettiriliyor.
Aziziye Belediyesi tarafından bu yılda mahallelere kilit taşı yapımıyla birlikte alt yapı çalışmaları da sürdürülüyor. Son olarak Akdağ Mahallesi'nde eksikliği hissedilen kilit taşı uygulaması vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Yaklaşık 20 bin metre kare alana yapılan kilit taşının yanı sıra su olukları ve karo çalışmalarının da yapıldığı öğrenildi. Aziziye ilçesinde yaptıkları çalışmalar ile neredeyse Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılıyor. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, son birkaç yılda mahalle statüsündeki köylere yapılan hizmetlerin rekor denilecek seviyede olduğuna dikkat çekti.
1702 kilometre kare alana sahip olan Aziziye ilçesinde hizmetlerin yerine ulaşmasında yaşanan zorluklara rağmen istikrarlı bir şekilde hizmet verdiklerini anlatan Başkan Orhan, "Mahalle olan köylerimizi statüsüne layık bir şekile büründürmek için tüm çabayı gösteriyoruz. Bu zamana kadar çocuk oyun alanları, mahalle içi yollar, altyapı çalışmaları, her mahalleye köy konakları, çoban evleri, hayvanların yaylada serinlemesi için yaylalıklar ve hatta bazı büyük köylerimize düğün salonları bile hizmete açtık. Avrupa’nın bile çoğu yerinde görülmeyen hizmetleri vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bundan sonra da yapılabilecek tüm hizmetleri onların ayağına götüreceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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