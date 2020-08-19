Kadın kooperatifçiler başkanlarını seçti

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Erzurum Kadın Komitesi Başkanı Zeynep Polat, ‘Erzurum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ başkanlığına seçildi.

Erzurum merkezde bulunan ilk kadın kooperatifi olma özelliğini de taşıyan Erzurum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ilk genel kurulunu yaptı. Kooperatif kurucu üyelerinden Zeynep Polat’ın tek başkan adayı olduğu genel kurula bazı daire müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

Genel kurulda yönetim kurulu başkanlığına seçilen Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Erzurum Kadın Komitesi Başkanı Zeynep Polat, “Kooperatifler, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını ön plana çıkaran oluşumlardır. Kooperatiflerin temelinde, insanların bir araya gelerek işbirliği yapmaları amacı yatmaktadır. Bizde bu duygu ve düşüncelerle Erzurum’un yöresel ürünlerini tanıtmak (bal, pekmez, kuru fasülye v.b) yerelden başlayarak, ulusal düzeyde üretim, satış ve pazarlamasını yapmak amacıyla kurulduk. Amacımız önce yerelde sonra ulusalda geniş kitlelere ulaşıp, her geçen gün daha fazla kadına ulaşarak sayımızı artırmak olacaktır” dedi.

Polat, kooperatifin kuruluşunda büyük emekleri olan Erzurum İl Ticaret Müdürü Muhammet Güneş ile Mali Müşaviri Umut Çelikoğlu’na hem desteklerinden dolayı hem de genel kurula katılımları nedeniyle teşekkür etti.

Genel kurulda söz alan İl Müdürü Muhammet Güneş, kadın kooperatiflerine her anlamda destek olduklarını belirterek, Zeynep Polat ve yönetim kurulunu kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Daha sonra ise yapılan seçimlerde ‘Erzurum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ başkanlığına Zeynep Polat getirilirken, yönetim kurulu üyeliklerine de Sema Sucu, Selma Çakıcı, Aysel Ugan, Fatma Kurt, Sedanur Çelikoğlu ve Zeynep Aydın oluştu seçildiler.

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