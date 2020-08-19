Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi

'İyi ki senin kızınım'

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Erzurum’da sıcak havadan bunalan çocuklar süs havuzlarına girerek serinlerken, bazı vatandaşlar ise gölge alanlara sığındı.

Erzurum’da son zamanlarda artan hava sıcaklığı nedeniyle çocuklar çareyi süs havuzlarında serinlemekte buldu. Yasak ve tehlikeli olmasına rağmen havuza giren ve etrafında güneşlenen çocuklar, fıskiye altında oyunlar oynadı. Elbiseleriyle süs havuzuna giren çocuklar, havanın çok sıcak olması nedeniyle havuza girdiklerini ifade ettiler.

Bazı vatandaşlar ise gölgedeki banklara oturup serinledi. Havanın çok sıcak olduğunu belirten vatandaşlar, “Erzurum’un kışı soğuk, yazı sıcak. Yaz aylarında serinlemeye çalışıyoruz. Kış aylarında da ısınmaya çalışıyoruz” dediler.

Sıcaktan bunalan bir köpeğin ise yolun ortasındaki gölge alana yattığı gözlendi.

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