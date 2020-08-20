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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bugünün küçük geleceğin büyük kaşifleri

İHA

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aziziye Gençlik Merkezi'nde Tasarım Atölyesi'nde eğitim gören minik mucitler kabaktan araba ve uçak tasarımları yaptı.

Bugünün küçük geleceğin büyük kaşifleri

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aziziye Gençlik Merkezi'nde Tasarım Atölyesi’nde eğitim gören minik mucitler kabaktan araba ve uçak tasarımları yaptı.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün insan odakları hizmet ve projeleri devam ediyor.
Gençlik ve Spor Bakarlığı’nın Deneyap Projesi kapsamında oluşturduğu Tasarım Atölyelerinde bugünün minik geleceğin büyük mucitlerine teknoloji ve tasarım eğitimi veriliyor.
Erzurum GSİM Aziziye Gençlik Merkezi bu kez minik çocuklar eğlenceli bir çalışmanın içine girerken, bir yandan da önemli bir geleneği yaşatmanın sevincini yaşadılar.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aziziye Gençlik Merkezi gençlerin kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Gençlik Liderleri Yavuz Selim Turgut ile Yaser Taşkesenlioğlu bu defa gönüllü gençlerle tarladan topladıkları kabaklarla hayal dünyalarında ki araba ve uçak modellerini yaparak güzel bir çalışmaya imza attılar.
Eski Bir Geleneği Gümüze Taşıdılar
Günümüzde son teknoloji ile üretilen oyuncak dünyasında minik çocuklar gençlik liderleri nezaretinde önemli bir geleneği de günümüze taşıma şansı buldular.
Gençlik Lideri Yavuz Selim Turgut Erzurum'da eski bir gelenek olan kabaktan oyuncak yapma geleneğini günümüze taşıyarak hem nostaljik bir hava oluşturduklarını hem de minik çocuklara eğlenceli anlar yaşattıklarını söyledi.
Turgut, özellikle köylerde yapılan bu geleneği çocuklarla birlikte yapmanın mutluluğuna değinerek onlara hayallerini el yetenekleriyle birleştirdiklerini belirtti.
Turgut, kabak üzerinde değişik modelli araba ve uçaklar yapmalarını geleceğe dair bir merak uyandıracağını, gelecek yılların tasarımcıları ile mühendislerinin belki de bu gençler arasında çıkacağını ifade etti.
Gençler Çok Mutlu Oldu
Tasarım atölyesinde hayallerini kabak üzerinde farklı şekillerle çizen gençler yapmış oldukları küçük tekerlekler ve uçak kanatlarına AyYıldızlı bayrağımızı yaparak çok güzel görüntülerin oluşmasına sebep oldular.
Aziziye Gençlik Merkezi Müdürü Murteza Cengiz Pandemi sürecinde gerekli önlemleri aldıkları için gençlerin merkezimiz çalışmalarına severek ve güvenli bir şekilde geldiklerini belirterek gönüllülük çalışmalarının farklı alanlarda devam edeceğini vurguladı.
Çalışmalar Son Sürat Devam Edecek
Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın ise gençlerin hayal dünyalarını geliştirerek merak uyandıran ve belki de ileride meslek seçimlerini belirlemeleri için ön çalışma olan bu uygulamanın minik yüreklere yön vereceğini belirtti.
Gençlik Merkezleri olarak faaliyetlerinin ileriki dönemde devam edeceğinin altını çizen Aydın, gençlik merkezlerinin gençlerin çok yönlü gelişimleri için devletin sıcak ve güvenli bir yeri olması sebebiyle aileleri ve gençleri gençlik merkezlerine davet etti.
Taşkesenligil: Önlem Alarak Hizmete Devam Ediyoruz
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, insan odakları proje ve faaliyetlere devam ettiklerini, Bakanlığın projelerini en iyi şekilde yürüten kurumlardan biri olduklarını belirterek, gençlik liderleri ile minik mucitleri yaptıkları güzel çalışmadan ötürü kutladı.
Taşkesenligil, normalleşme süreciyle birlikte faaliyetlerinin maske ,mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak faaliyetlere devam ettiklerini belirterek Aziziye Gençlik Merkezi Liderleri ile gençlik liderleriyle gönüllüleri yapmış oldukları bu güzel çalışmadan ötürü tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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