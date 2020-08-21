Deligöz ailesinin mutlu günü

26. Dönem Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz’ün yeğeni ve Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapan Kadir Deligöz hayatını Elanur Ata ile birleştirdi.

Nikah törenine AK Parti 26. Dönem Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Selahattin Çelebi, Erzurumspor eski teknik sorumlusu milli futbolcu Muzaffer Bilazer ve çok sayıda davetli katıldı.

Düğünde genç çiftin nikâhını Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Vekili Fevzi Polat kıydı. Başkan vekili Polat, çiftlere bir ömür boyu mutluluk dilerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 çocuk isteğini de hatırlattı.

Çiftin nikâh şahitliğini yapan 26. Dönem Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, çiftlerin birbirlerini anlama konusunda bir sarraf titizliğinde olmalarını gerektiğini söyledi ve mutluluk temennilerini iletti.

Nikâh töreni, kesilen pasta, sinevizyon gösterisi ve misafirlerin çiftlerle çektirdikleri hatıra fotoğraflarının sona erdi.

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