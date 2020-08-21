Barlak Ailesi’nin acı günü

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Zafer Medya Yönetim Kurulu Başkanı, Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Barlak’ın bir süre önce tedavi gören Ablası Saniye Barlak Sincar , Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde önceki gün vefat etti.

Asri Mezarlıkta kılınan cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, AK Parti İl Başkan vekili Yavuz Selim Turan, Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Saim Özakalın, Barlak Ailesi’nin yakınları ve gazeteciler katıldı.

Saniye Barlak Sincar’ın cenazesi Asri Mezarlıkta Kılınan cenaze namazının ardından Dutçu Mahalle Mezarlığı’nda defnedildi.

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