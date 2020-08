Oltulular koronadan joğ ile korunuyor

Erzurum’un Oltu ilçesinde vatandaşlar, ormanlardan joğ (böğürtlen) meyvesi toplayarak reçelini yapıyor. Vatandaşlar, C vitamini bakımından zengin olan joğ ile koronaya karşı korunduklarını dile getirdiler.

C vitamini bakımından oldukça zengin olan adete vitamin deposu olarak bilinen joğ, pandemi süresinde en çok tüketilen organik meyvelerden oldu. İnsan vücudundaki toksinleri atmakta çok faydalı olduğu belirtilen joğ meyvesi alternatif tıpta doğal ilaç olarak biliniyor. Birçok hastalığa iyi gelen joğ, Oltuluların yaz mevsiminde vazgeçemedikleri bir meyve oluyor. Genelde ormanlarda yol kenarlarında olan joğ meyvesinin bu sene her zamankinden daha fazla olduğu gözlendi. Meyveyi birçok vatandaş yaş olarak tüketirken, fazla toplayanlar ise reçelini yaparak kahvaltıda tüketiyorlar.

Oltulu Özkan Aydın, “Bugün Oltu Köroğlu ormanlarına joğ toplamaya geldik, şu an joğ mevsimi. C vitamini bakımından çok zengin. Özellikle korona zamanı bizler gelip ormanlık bölgelerde toplarız. Hem yaş olarak yeriz hem de reçel yapıp kışın tüketiriz. Büyüklerimiz çok faydalı olduğunu söylerler. Bizde joğları toplayıp değerlendiririz. Herkesi davet ediyorum, açık hava, bol oksijen. Doğa sporu yapmış olur” dedi.

Mustafa Doğan ise, “İlçemizde böğürtlen mevsimimiz başladı. Arkadaşlarla gelip toplayalım dedik. Doğal meyve yiyoruz, doğa sporu yapıyoruz” dedi.

