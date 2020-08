MHP ilçe kongrelerine Narman ile devam etti

Milliyetçi Hareket Partisi ilçe kongrelerine devam ederken, Narman ilçesinde yapılan olağan kongre özellikle pandemi kuralları dikkate alınarak yapıldı. Kongre Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, ilçe başkanları ve Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser’in de katılımıyla gerçekleştirildi.

“İstiklal İçin Birlik, İstikbal İçin Dirlik. Kazanan Türkiye Olacak” teması ile yola çıkılan kongrede konuşan İl Başkanı Naim Karataş, kültürel bakımdan zengin olan Narman’ın Sümmani ile aşıklık geleneğinin önemli bir merkezi olduğunu söyledi. Karataş, Anadolu tasavvuf ehillerinden Etem baba hazretleri ile şereflenen Narman turizm açısından peri bacaları alanı ile de önemli bir merkez olduğundan bahsetti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin ilçe kongresine göndermiş olduğu tebrik mesajını okuyan Başkan Karataş, kongrenin ülkemize, milletimize, ilimize, ilçemize ve teşkilata hayırlı olması temennisinde bulundu.

Karataş, “Milliyetçi ülkücü hareketin varlığından rahatsızlık duyanlar bilsinler ki bu gün ülkücü hareket var olduğu sürece bu ülkeyi hiç kimse yenemeyecek ve gücünü zayıflatamayacaktır. Türkiye düşmeyecek teslim olmayacak, saldırı ve suikastlara boyun eğmeyecektir. Milliyetçi Hareket Partisi Türk siyasetinin onur pırıltısıdır. Partimizden çatlar sesler çıkmayacaktır. ’Milliyetçi Hareket Partisinin şimdiye kadar ne istemiş ise Türk milleti için Türkiye Cumhuriyeti’nin istikbali ve İstikrarı için istemiştir. Milliyetçi Hareket Partisi ‘’Önce Ülkem ve Milletim Sonra Partim ve Ben’’ diyerek her zaman kazananın Türkiye olduğu sloganını her zeminde her yerde dile getirmiştir” dedi.

Başkan Karataş, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan ve Karadeniz’de tespit edilen ve yüksek katkısı olacak doğalgaz rezervinden büyük bir memnuniyet duyduğunu, çıkarılmasında emeği ve hizmeti geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederek seçilen yönetimin daha yoğun çalışma yapmalarını istedi.

Başkan Karataş, kongrenin ardından ilçe esnafını ziyaret ederek ilçedeki vatandaşlarla sohbet etti. Karataş, birlik ve beraberlik içerisinde, bütün sorunların üstesinden gelineceğini dile getirdi.

