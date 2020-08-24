Kongre Caddesi Büyükşehir’le güzelleşti

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Barış Pınarı Köprüsü’nü Kongre Caddesi ile birleştirdiği yeni güzergâha göz kamaştıran bir görünüm kazandırdı.

Tarihi Erzurum Kongre binasının hemen yanında bulunan yapıların tamamında “Cephe Sağlıklaştırma” uygulaması yapan Büyükşehir Belediyesi, Kongre Caddesi’ne adeta renk kattı. Ahşap renklerin yoğun olarak kullanıldığı çalışma kapsamında toplamda 18 binanın cephesi baştan aşağı mineral sıvalarla kaplanırken, ahşap süslemeler de ihmal edilmedi. Yeni görünümüyle göz kamaştıran binalar, Erzurum Kongre binasının ihtişamıyla adeta bir bütün haline geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Erzurum’un dört bir tarafına renk katmaya ve değer kazandırmaya devam ediyoruz” diyerek, Kongre Caddesi’nde Erzurum’un tarihine uzanan görsel bir koridor açtıklarının altını çizdi.

Binaların Cephesi Baştan Sona Yenilendi

Geçtiğimiz yıl hizmete açtıkları Barış Pınarı Köprüsü’nü, bu yıl Kongre Caddesi ile birleştirdiklerini ve söz konusu güzergâhı oluştururken, Erzurum Kongre binasının bulunduğu bahçenin bir kısmını kullandıklarını da hatırlatan Başkan Sekmen, “Yeni bağlantı yolumuzun üzerindeki yapılar tarihi Kongre Binası ile karşı karşıya olduğu için burada çok özel bir çalışma yapmamız gerekiyordu. Dolayısıyla biz de güzergâh üzerinde bulunan 18 adet binanın tamamında cephe yenileme çalışması yaptık. Dış cepheleri tamir ettik, mineral sıvalarla kapladık ve bina yüzeylerini ahşap süslemelerle bezedik. Bir nevi Erzurum Kongre binası ile bu yapıları tarihsel doku açısından birbirlerine uyumlu hale getirdik” diye konuştu.

Kongre Caddesi’nde Tarih Koridoru

Kongre Caddesi’nin birçok noktasında benzer “Cephe Sağlıklaştırma” çalışmaları yaptıklarını hatırlatan Başkan Sekmen, “Nazik Çarşı’da yaptığımız çalışma bugün olmuş göz kamaştırıyor. Sonra Kuru Hapan adıyla bildiğimiz işyerlerini de otantik bir görünüme kavuşturduk. Tarihi Erzurum evlerinin bulunduğu Yeğenağa’daki sokaklarda da tarihi dokuyu ön plana çıkarttık, tescilli yapıları koruma altına aldık ve onardık. Bu çalışmaların tamamı, Kongre Caddesi’nde sanki de tarihe açılan bir koridora dönüştü. Biz Erzurum’un taşı ve toprağının bile tarih koktuğunu biliyoruz. Bu bakımdan kadim şehrimizin tarihine ve kültürüne ayrı bir özen gösteriyor, bu nitelikleri ön planda tutmak için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.