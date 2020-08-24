Kırmızı benekli alabalığın yılandan kurtulma mücadelesi



Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) ERZURUM'un İspir ilçesinde yılanın kırmızı benekli alabalığı avlamaya çalıştığı an, cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan videoyu izleyenlerden bazıları, görüntüyü çeken kişinin balığı kurtarması gerektiğini savunurken, bazıları da 'doğanın kanunu' diyerek, doğrusunu yapıldığını belirtti. Görüntüyü çeken Burak Erman ise yılanın kendisinden ürküp, balığı bırakarak, kaçtığını söyledi.

İspir'in Yedigöller Mahallesi'nden geçen Aksu Deresi'nde yılan ile kırmızı benekli alabalık arasındaki yaşam mücadelesi, Yolbilen Mahallesi'nde oturan Burak Erman tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaklaşık 2 metre boyundaki yılan, derede kuyruğundan yakaladığı alabalığı kıyıya doğru sürükleyerek, yutmaya çalıştı. Yılana karşı balığın mücadelesi, yetersiz kaldı. Yılan, avını öldürüp, yemek isterken, alabalık ise adeta mücadele verdi. Sosyal medyada yapılan paylaşımda, yılanın balığı kıyıya çekmesi ile görüntü de sona eriyor.

İzlenen bu görüntüler üzerine sosyal medyada farklı yorumlar yapıldı. Bazı kişiler, görüntüyü çeken kişinin balığı kurtarması gerektiğini savunurken, bazıları da 'doğanın kanunu' diyerek, doğrusunu yapıldığını belirtti. Görüntüyü çeken Burak Erman ise yılanın kendisinden ürküp, balığı bırakarak, kaçtığını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2020-08-24 09:57:24



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