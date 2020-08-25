BB Erzurumspor, Trabzonspor ve Hatayspor’la hazırlık maçı yapacak

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Süper Lig'in yeni takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un 20202021 sezonu öncesi oynayacağı hazırlık maçı takvimi belli oldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre BB Erzurumspor, ikinci etap kamp çalışmaları sürecinde Hatayspor ve Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak.

Mavibeyazlı ekip, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu’nda 29 Ağustos’ta Hatayspor, 5 Eylül’de de Trabzonspor’la karşı karşıya gelecek.

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