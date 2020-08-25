Arturo Mina'nın Covid-19 testi pozitif çıktı

ERZURUM (DHA) Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, yeni transfer Arturo Mina'nın ülkesi Ekvador'da yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Erzurum ekibinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arturo Mina'nın Ekvador'da yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz karantinaya alınarak tedavi sürecine başlanmıştır" denildi.DHA-Spor Türkiye-Erzurum
2020-08-25 18:17:53
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