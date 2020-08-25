BB Erzurumspor’un yeni transferi Arturo Mina'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

BB Erzurumspor'un yeni transferİ Arturo Mina'nın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü sosyal medyada yaptığı duyuruyla, yeni transfer Arturo Mina'nın ülkesi Ekvador'da yaptırdığı Covid19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Mavibeyazlı ekip sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Arturo Mina'nın Ekvador'da yaptırdığı Covid19 testi pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz karantinaya alınarak tedavi sürecine başlanmıştır" ifadelerini kullandı
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.