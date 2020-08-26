İlçe yakınına inen dağ keçilerini görüntülediler



Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA) ERZURUM'un Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı Mahallesi kırsalına inerek, ağaçlardaki yaprakları yiyen 20'den fazla dağ keçisini görenler, cep telefonlarının kameralarıyla hayvanları görüntüledi.

Başta dağ keçisi olmak üzere birçok yaban hayvanın bulunduğu Tortum ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Pehlivanlı Mahallesi'nin güneyindeki dağlık araziye 20'den fazla yaban dağ keçisi indi. Arazideki ağaçların yapraklarını yiyen dağ keçilerini görenler, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti. Yavru keçilerin kayalıklar üzerinde atlayarak, oyun oynadıkları anları görüntüleyenler, şaşkınlık yaşadıklarını belirtti. Bir süre arazide ağaçların yapraklarını yiyen yaban dağ keçileri, daha sonra dağlık arazide kayboldu. Bölgenin yaban dağ keçisi açısından zengin olduğunu belirten kişiler, ilk defa bu kadar çok keçinin arazide görüldüğünü bildirdi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2020-08-26 08:18:24



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