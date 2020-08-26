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Aydemir: ‘1071 ruhuyla 2071’lere yürüyoruz’ Aydemir: ‘Pusulamız vahdet, gücümüz mukaddesatımızdır’ Aydemir: ‘Anadolu’yu mübarek kılanlara minnettarız’

İHA

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Ecdadımız Alparslan'ın öncü olduğu maneviyat ordusunun Anadolu'ya Türk Mührü vurmasının kaynağındaki yegane güç Hakka tevekkül, teslimiyet; yegane ilham mukaddesat; yegane pusula vahdet ve tevhittir. ' dedi.

Aydemir: ‘1071 ruhuyla 2071’lere yürüyoruz’ Aydemir: ‘Pusulamız vahdet, gücümüz mukaddesatımızdır’ Aydemir: ‘Anadolu’yu mübarek kılanlara minnettarız’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Ecdadımız Alparslan’ın öncü olduğu maneviyat ordusunun Anadolu’ya Türk Mührü vurmasının kaynağındaki yegane güç Hakka tevekkül, teslimiyet; yegane ilham mukaddesat; yegane pusula vahdet ve tevhittir. ‘ dedi.
‘Şühedamıza minnettarız’
Milletvekili Aydemir, ‘‘Anadolu’yu yüksek bir ruh, güzide ve tarifsiz bir mana coğrafyası haline getiren Alparslan Gazilere; Mekke’den Orta Asya’ya, Orhun’dan Fırat’a; İla’yı kelimetullah için devlet ebed müddet kaydında, milli ve manevi değerleri diri tutarak silinmez bir mühür olarak Anadolu’ya taşıyan Alperen Gazi Dervişlere, Baciyanı Ruma ve Hakk’a nefsini adayan şühedamıza minnettarız. ‘ mesajını verdi.
Milli Birlik, Manevi Dirlik, Ebedi Kardeşlik
‘Ecdadımız Alparslan’ın öncü olduğu maneviyat ordusunun Anadolu’ya Türk Mührü vurmasının kaynağındaki yegane güç Hakka tevekkül, teslimiyet; yegane ilham mukaddesat; yegane pusula vahdet ve tevhittir. “ kaydını düşen Milletvekili Aydemir, ‘Ezelde kardeşlik ahdinde yüreklerini buluşturan yüce bir milletin ufkunu milli birlik, manevi dirlik ve ebedi kardeşlikle çizen muazzez ecdadın izindeyiz. Allah bu yolda hepimizi sabit kadem eylesin‘ niyazını paylaştı
Anadolu’da Kutlu Diriliş
Malazgirt Zaferinin 949’uncu yılını idrak etme gururunu yaşadıklarını söyleyen Milletvekili Aydemir, ‘Malazgirt’le ifade bulan Anadolu’daki kutlu diriliş, şairin dediği gibi, ‘Delinse yer, çökse gök/ yansa, kül olsa dört yan/Yüce dileğe doğru yine yürürüz yayan’ itikadında yüreklerini birleştirenlerin; ‘Yıldırımdan, tipiden, kasırgadan yılmayan/ Ölümlerle eğlenen tunç yürekli Türkleriz’ hakikatini kanlarını sebil ederek vurgulayan Alperenlerin eseridir. ‘ tarifini yaptı.
Ecdadın Mağfiret İklimi
Milletvekili Aydemir, Merhum Beyatlı’nın kaydettiği gibi, her daim ‘Cedlerin mağfiret iklimi’ içinde manevi neşve ve sürur bulan; ‘Dili bir, gönlü bir, imanı bir’; kutlu ahdi devletin dirliği, milletin birliği, vatanın bölünmez bütünlüğü olan Yüce Milletimiz, Alparslanların istikametinde asırlara yürüyüşünü bugün de sürdürmekte; Malazgir’in taşıdığı ilhamla, Ayasofya Camisinden cihana yayılan ilahi çağrıyla küresel izan ve idrake yeni bir şekil kazandırmaktadır. Çanakkale’de verilen mesaja sadık yüce milletimiz Barbaros Hayrettinlerin yolunda gönül yelkenlerini açarak, Akdeniz’de, Suriye’de, Libya’da, hasılı mazlum ve mağdurların coğrafyalarında adalet, hak ve barışı hakim kılmak kararlılığını vurgulamaktadır. ‘ dedi.
‘Tek vatan, tek bayrak, tek millet’
Milletvekili Aydemir, ‘Mübarek Anadolu’yu, değişmez nidası olan, ‘Ya Allah, Bismillah, Allahü Ekber’ tekbiri coşkusuyla kendi gök kubbemiz haline kavuşturan; Beyatlı’nın, üslubunu; ‘Büyük Allah`ı anarken bir ağızdan herkes/ Nice bin dalgalı Tekbîr oluyor tek bir ses’ olarak tarif ettiği büyük milletimiz, çağ değiştiren ecdadı Fatih’in ufkunda, ‘Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Millet, Tek Devlet’ sadakatindedir. ‘ vurgusunu yaptı.
İmanlı ve Kararlı Kardeşlik Ahdi
Milletvekili Aydemir, ‘Malazgirt’le Anadolu kapısını açarak Orhun’la Sakarya’yı buluşturan Ahmed Yesevi torunları; Fethi Mübinle İlahi müjdeye mazhar olan Fatih’in evlatları, Çanakkale’ye geçilmez mührü vuran Seyyid Onbaşının ahfadı, millet iradesinin kudsiyetini nefsini adama pahasına ortaya koyan Ömer Halisdemirlerin yoldaşı olan bu yüce millet, her türlü unsuruyla imanlı ve kararlı kardeşlik ahdini ilelebet sürdürecek; üstadın berceste takdimiyle, ‘Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir/Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir’ ruhaniyetiyle 2071 seferine gönül adamaya devam edecektir.’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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