Doğu'da bal hasadı başladı Vali Memiş arıcılarla bal hasadı yaptı

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Bal Hasat' programı düzenledi. Erzurum’da 142 bin arı kolonisi olduğunu belirten Erzurum Valisi Okay Memiş, “Hasat döneminde buraya gelmek ayrı bir güzel oldu. Şu anda Erzurum’da 142 bin arı kolonimiz var. Türkiye genelinde 14’üncü sıradayız. Bu sıra fena değil ama daha iyi olabiliriz. Çünkü Türkiye’deki meraların yüzde 13’ü Erzurum’da bu sadece hayvancılık yapacağız anlamına gelmiyor. Bu meralarda çok çeşitli çiçekler ve bitki örtüsü var. Dolayısıyla tüm bunlar arıcılıkta da iyi yerlere geleceğimizin göstergesi. 2 bin aile bu işten kazanç sağlıyor” dedi.



“Arı gerçekten mucizevi bir hayvan”

Balın bağışıklık sistemini güçlendiren en kuvvetli besinlerden olduğunu da kaydeden Memiş, “Yıllık bin 500 ton bal üretimi yapıyorlar. Arı gerçekten mucizevi bir hayvan ve balın üretimi de çok zahmetli bir iş. Bal çok besleyici bir besin ve pandemi döneminde bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için en gerekli yiyeceklerden bir tanesi. Bu bölgenin diğer bölgelere oranla en büyük avantajı güneş oluyor. Güneş sayesinde sağlıklı bitkiler ve sebzeler yetişiyor. Bu çeşitliliğin olması ise arıların daha güzel bal üretmesine neden oluyor” açıklamalarında bulundu.

Gerçekleştirilen programa Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ve çok sayıda arıcı katılım sağladı.

