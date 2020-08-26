(ÖZEL) Rizesporlu Samudio: Rize'de restoranlarda hesap almıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Rizesporlu Samudio: Rize'de restoranlarda hesap almıyorlar

DHA

(ÖZEL) Rizesporlu Samudio: Rize'de restoranlarda hesap almıyorlar


"Zor ve karmaşık bir sezon geçirdik"
"Rizespor ile özdeşleştim"
"Her futbolcunun hikayesi vardır, kamera karşısına kolay gelinmiyor"
"Güzel bir sezon olacak, Rizespor için her şeyi yapacağım"
"Yabancı oyuncu kuralıyla ligde rekabet ve kalite düşebilir"İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN / ERZURUM, (DHA) - Çaykur Rizespor'un Paraguaylı forveti Braian Samudio, takımının Erzurum kampında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.
Geçen sezon son anda ligde kaldıklarını hatırlatan Samudio, "Zor bir sezon geçirdik. Sezon içinde bir istikrar yakalayamadık. Çok karmaşık bir sezon oldu. Sonrasında oyuncu grubu olarak birliktelik yakaladık ve ligde kalmayı başardık" diye konuştu.
"İYİ BİR SEZON GEÇİRECEĞİZ"
Takımın yeni teknik direktörü Stjepan Tomas'tan övgüyle bahseden golcü oyuncu, "Tomas hocamızın şansı, biz onu o da bizi tanıyor. Yardımcı hoca olarak bizimle çalıştı. Onun neler isteyebileceğini biliyoruz. Özellikle Yeni Malatyaspor maçında bir taktik denedi ve biz de o maçta 3 puan alarak ligde kalmayı başardık. Önümüzdeki sezon da iyi oyuncular gelirse bu taktikle iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"RİZESPOR İLE ÖZDEŞLEŞTİM"
"Rizespor ile özdeşleştiğim doğru" diye sözlerini sürdüren Samudio, "Ben de öyle hissediyorum ve Rize'ye çok alıştım. Hem şehre hem de takıma alıştım. Taraftarlar bana sevgi gösteriyor. Burada kalmaya devam etmek istiyorum. Alt ligden beri burada oynuyorum ve gol kralı oldum. Geçen sezon zorlandık ama umarım gelecek sezon ligi zorlanmadan bitiririz" dedi.
"RİZE'DE RESTORANLARDA HESAP ALMIYORLAR"
Rize'de büyük bir sevgi gördüğünü belirten 24 yaşındaki oyuncu, "Rizespor'da oynayan her oyuncunun bir hikayesi vardır. Çünkü dışarıya çıktığınızda insanlar çok ilgi gösteriyor. Hep yardım etmek istiyorlar ve gülümsüyorlar. Balık yemeyi çok seviyorum. Bir balık restoranına gidiyorum, ısrar etmeme rağmen kesinlikle hesap almıyorlar, artık 'Hesap almazsanız gelmeyeceğim' diyorum. Bu, futbolcuya kendisini iyi hissettiriyor. Sevildiğiniz bir şehirde olduğunu hissediyorsunuz" şeklinde konuştu.
"HER FUTBOLCUNUN HİKAYESİ VARDIR, KAMERA KARŞISINA KOLAY GELİNMİYOR"
Genç yaşta futbol oynamak için ülkesinden ayrıldığını dile getiren Samudio, şunları söyledi:
"Kendimi bildim bileli futbolla ilgiliyim. Küçük yaşta oynamaya başladım. Küçük yaşta ülkemden çıkmak benim için zorlu bir mücadeleydi. İspanya'ya Valencia'ya gittim. Birçok zorluk yaşadım. Bu beni büyüttü ve olgunlaştırdı. Herkese sorsanız bir hikayesi vardır. Bu kameranın önün kolay gelinmiyor."
"RİZESPOR İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"
Braian Samudio, Rizespor için elinden geleni yapacağını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:
"Futbolcular için gelecek hakkında konuşmak zordur. Futbolda her şey çok çabuk değişebilir. Rizespor'un oyuncusuyum ve elimden gelenin en iyisini yapacağım. Futbolda teklifler gelebiliyor, iyi bir sezon geçirebiliyorsunuz, kötü bir sezon olabiliyor. Rizespor için her şeyi yapacağım."
"YABANCI OYUNCU KURALIYLA REKABET VE KALİTE DÜŞEBİLİR"
Yabancı oyuncu kuralıyla ilgili olarak ise Samudio, "Dünyanın her yerinde bu kurallar var. Ülkeler kendi oyuncularını korumak için bu kuralları koyuyor. Türkiye'de bir serbestlik var ve bu rekabet getiriyor. Takımlar çok iyi oyuncular getirebiliyor ve iyi bir futbol ortaya çıkabiliyor. Diğer tarafta ise yabancılar geldiğinde yerli oyuncu ortaya çıkamıyor diye düşünüyorlar. Rekabet ve kalite düşebilir. Bunu dengeleyecek bir kural koyulabilir" değerlendirmesinde bulundu.
"SÜPER LİG'DE NEREYE GİDERSENİZ TARAFTAR BASKISI OLUYOR"
Süper Lig'de taraftar baskısı nedeniyle zor deplasmanlar olduğunu kaydeden genç futbolcu, "Süper Lig'de nereye giderseniz bir baskı oluşuyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe ve Alanya'nın biraz daha fazla olabiliyor belki ama nereye giderseniz gidin zorlu bir ortam sizi bekliyor. Aynı durum bize gelen takımlar için de oluşuyor çünkü Rize'de iyi bir ortam oluşturuyoruz. Gelen takımlar zorlanıyor. Süper Lig'de nereye gidersiniz baskılı bir ortam oluyor" dedi.
"GÜZEL BİR SEZON OLACAK"
Samudio son olarak Rizespor taraftarına şu mesajı verdi:
"Çok zorlu bir sezon geçirdik, taraftarımız üzüldü belki ama yine böyle bir sezon onlara yaşatmak istemiyoruz. Hazırlıklarımız iyi bir şekilde devam ediyor.  Yeni gelecek arkadaşlarımızla onlara güzel bir sezon izlettireceğiz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Samudio'nun açıklamaları
Antrenmandan detaylar
DHA-Spor Türkiye-Erzurum İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN
2020-08-26 10:26:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Orhan'dan Malazgirt Zaferi kutlaması Başkan Orhan; Türk milleti zaferlerle yaşamayı ekol hâline getirmiştir
YEREL HABERLER Başkan Orhan'dan Malazgirt Zaferi kutlaması Başkan ...
Doğu'da bal hasadı başladı Vali Memiş arıcılarla bal hasadı yaptı
YEREL HABERLER Doğu'da bal hasadı başladı Vali Memiş arıcılarla bal ...
Aydemir: ‘1071 ruhuyla 2071’lere yürüyoruz’ Aydemir: ‘Pusulamız vahdet, gücümüz mukaddesatımızdır’ Aydemir: ‘Anadolu’yu mübarek kılanlara minnettarız’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘1071 ruhuyla 2071’lere yürüyoruz’ Aydemir: ...
Eski muhtara onlarca kişi aynı anda saldırdı
YEREL HABERLER Eski muhtara onlarca kişi aynı anda saldırdı
İlçe yakınına inen dağ keçilerini görüntülediler
YEREL HABERLER İlçe yakınına inen dağ keçilerini görüntülediler
BB Erzurumspor’un yeni transferi Arturo Mina'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’un yeni transferi Arturo Mina'nın ...
Arturo Mina'nın Covid-19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Arturo Mina'nın Covid-19 testi pozitif çıktı
TÜED Erzurum Şubesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
YEREL HABERLER TÜED Erzurum Şubesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ...
Başkan Karataş’tan 1071 Malazgirt Zaferi mesajı
YEREL HABERLER Başkan Karataş’tan 1071 Malazgirt Zaferi mesajı
Hayırsever dadaş kızı Taliha Taş Narman’da öğrencilerin yüzünü güldürdü Taş: “Bu seneki hediyelerimizi İbrahim Erkal anısına Narman’da dağıttık”
YEREL HABERLER Hayırsever dadaş kızı Taliha Taş Narman’da ...
Oltu'nun travertenleri, şifa arayanların uğrak noktası
YEREL HABERLER Oltu'nun travertenleri, şifa arayanların uğrak ...
33'lük 'Dadaş Pirana' Guinnes Rekorlar Kitabına aday
YEREL HABERLER 33'lük 'Dadaş Pirana' Guinnes Rekorlar Kitabına aday
Öğrencilere eğitim seti uyarısı
YEREL HABERLER Öğrencilere eğitim seti uyarısı
Büyükşehir’den Tekman, Hınıs ve Karayazı’da yol seferberliği
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Tekman, Hınıs ve Karayazı’da yol ...
Şükrüpaşa’da Altyapı Çalışmaları Tüm Hızıyla Sürüyor
YEREL HABERLER Şükrüpaşa’da Altyapı Çalışmaları Tüm Hızıyla Sürüyor
BB Erzurumspor, Trabzonspor ve Hatayspor’la hazırlık maçı yapacak
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Trabzonspor ve Hatayspor’la hazırlık ...
Düşen kaya parçasını, jandarmayla beraber yoldan kaldırdılar
YEREL HABERLER Düşen kaya parçasını, jandarmayla beraber yoldan ...
Trafik kazalarında 7 ayda 11 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Trafik kazalarında 7 ayda 11 kişi hayatını kaybetti
ESKA Yönetim Kurulu Başkanı Şar: “Karadeniz'deki doğal gaz rezervi azmin, fedakarlığın ürünüdür”
YEREL HABERLER ESKA Yönetim Kurulu Başkanı Şar: “Karadeniz'deki ...
Yolu kapatan dev kayalar vatandaşlar ve jandarma tarafından temizlendi
YEREL HABERLER Yolu kapatan dev kayalar vatandaşlar ve jandarma ...
Macera severler zipline keyfini ilk kez bir kayak merkezinde yaşıyor
YEREL HABERLER Macera severler zipline keyfini ilk kez bir kayak ...
Refüjdeki sulama biri zincirleme 2 kazaya yol açtı
YEREL HABERLER Refüjdeki sulama biri zincirleme 2 kazaya yol açtı
Ayaz'dan Erzurum’a yeni klip
YEREL HABERLER Ayaz'dan Erzurum’a yeni klip
Aziziye’de gece gündüz asfalt mesaisi
YEREL HABERLER Aziziye’de gece gündüz asfalt mesaisi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X