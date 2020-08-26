BB Erzurumspor’da bir futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı

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BB Erzurumspor, yeni transfer Mina'nın ardından bir futbolcusunun daha korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Mavibeyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol takımımızda bir futbolcumuzun Covid19 testi pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz karantinaya alınarak tedavi sürecine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Erzurum ekibinin, kadrosuna yeni kattığı oyunculardan Arturo Mina'nın da dün ülkesi Ekvador'da yaptırdığı testin pozitif çıkmasının ardından izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı belirtilmişti.

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