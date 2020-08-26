Erzurum Valisi Memiş, bal hasadına katıldı



Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)ERZURUM Valisi Okay Memiş, merkez Palandöken ilçesine bağlı Börekli Mahallesi'nde bal hasadına katıldı. Arıcıların kıyafetinden giyerek bal peteklerini eline alan Vali Memiş, petekle poz verdi.

Tarım İl Müdürlüğü tarafından Börekli Mahallesi'nde bal hasadı düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliye Başsavcısı Ünal Bingül ile birlikte bal hasadına katılan Vali Okay Memiş, 142 bin arı kovanıyla Erzurum'un Türkiye'de 14'üncü sırada olduğunu belirterek, "Fena değil ama daha iyi olabiliriz. Çünkü Türkiye'deki meraların yüzde 12'si Erzurum'da. Bu ne demek sadece hayvancılık değil, hayvancılık tabii ki yapacağız. Fakat bu meralarda aynı zamanda çiçek var, zengin bir flora var. Bu arıcılıkta çok daha iyi olacağımızın bir göstergesi. Burada 2 bin aile bu işten ekmek yiyor ve yılda yaklaşık bin 500 ton bal üretimi var" dedi.

Balın vücuttaki bağışıklık sistemini güçlendiren bir ürün olduğuna dikkat çeken Vali Memiş, "Arı gerçekten mucizevi bir hayvan ve besleyici bir gıda bal. Hakikisini bulduğunuz zaman pandemi döneminde, Covid-19'la mücadelede, bağışıklık sistemini güçlendirecek çok önemli bir gıda maddesi" diye konuştu.

ŞU KADARCIK SİNEKTEN KORKULMAZ

Tarım İl Müdürü Osman Akar'ın ildeki bal üretimiyle ilgili bilgi verdiği törende Vali Memiş ve beraberindekiler kovanlardan bal hasadına başladı. Arıcıların giydiği özel kıyafetler ve eldivenlerle kovanlara yaklaşan Vali Memiş ve beraberindekilere, Erzurum Arıcılar Birliği Başkanı Taner Bayır, kovandan çıkardığı bal dolu petekleri verdi. Eline aldığı bal kovanını bir süre tutan Vali Memiş, sonra Bayır'a teslim ederek kovanların yanından uzaklaştı.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2020-08-26 12:20:22



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