PTSO Başkanı Taşbaşı, "Yeni teşvik sistemi yeniden değerlendirilmeli"

Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Aydın Taşbaşı, yeni teşvik sistemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

PTSO Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı, 21 Ağustos 2020 Tarihli ve 31220 Sayılı Resmi Gazete’de Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar da Bölgesel Teşvik Sistemi’nde 5. Bölgede yer alan illerdeki yapılacak yatırımların 6. Bölge teşviklerinden yararlanmasını sağlayan ‘+1’ uygulaması, 21 Ağustos 2020 tarihinde 31220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararla sonlandırıldı.

Cazibe Merkezleri Programı (CMP) kapsamındaki illerde uygulanan teşvik sisteminde yapılan mevzuat değişikliği, başta Erzurum olmak üzere 4. ve 5. Teşvik Bölgesi illerindeki OSB’lerde yer alan yatırımların sıkıntı ya uğrayacağı yatırımcıyı düşündürmeye başladığını belirten Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı, Erzurum’a verilen hakların azaltılması yada ortadan kaldırılması yapılan yatırımları uzun vadede yoracağını söyledi.

Başkan Taşbaşı, "Başta Erzurum’daki yatırımları, yatırımcıları ciddi anlamda etkileyerek bölgenin cazibesini ortadan kaldıracak olan bu karar Erzurum’a telafisi zaman alacak yaralar açacaktır. CMP kapsamındaki ilimizde OSB’lere yapılan yatırımların 6. Bölge teşviklerinden yararlanmasını sağlayan uygulamanın sonlandırılmasının, İlçemiz imalat sanayiye yönelik yatırımcıları olumsuz etkileyecektir. Bununla birlikte, Süt merkezli entegre tesis yatırım konularının tekrar eklenmesini iPEK YOLU üzerinde olan bölgenin göz bebeği Pasinler ilçemizin yatırım gurubuna alınmasını, verilen kararın kısa sürede düzeltilmesini talep ve temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

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